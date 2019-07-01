Нефть начала июль с резкого роста цен 1 1.07.2019, 11:20

«Черное золото» подорожало почти на 3%.

Цены на нефть выросли более чем на $1/барр. после того, как Ирак, Россия и Саудовская Аравия поддержали продление пакта о сокращении нефтедобычи и поставок сырья еще на 6–9 месяцев, сообщает Reuters.

Стоимость барреля сентябрьской нефти Brent 1 июля к 10:12 по Минску составила $66,62 (+2,90%). Баррель августовской нефти WTI торгуются по $60,13 (+ 2,84%).

Агентство предполагает, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники намерены продлить сокращение поставок нефти, как минимум, до конца 2019 года.

1-2 июля ОПЕК, Россия и другие производители нефти планируют в Вене обсудить очередное сокращение поставок. Альянс, известный как ОПЕК+ снижает нефтедобычу с 2017 года, чтобы не допустить падения цен на фоне ослабления мировой экономики и роста производства в США.

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, 30 июня, что договорился с Саудовской Аравией о продлении действующего пакта о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки еще на 6-9 месяцев.