Литва упростила выдачу видов на жительство для иностранцев 1.07.2019, 11:44

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Упрощена также процедура приглашения иностранных граждан.

С 1 июля в Департаменте миграции Литвы упрощается порядок приглашения иностранцев, объединены процедуры выдачи вида на жительство, сообщает Delfi.

Для приглашения иностранца больше не потребуется одобрение миграционной службы, а все связанные с подтверждением приглашения иностранца процедуры будут автоматизированы. Тот, кто приглашает иностранца, не должен будет, как раньше, обращаться за подтверждением приглашения и согласием собственника жилья для размещения приглашенного иностранца.

Для выдачи шенгенской визы принимающая сторона должна будет предоставлять только посредническое письмо, подтверждающее обязанность приглашающего лица позаботиться о нуждах прибывающего.

Приглашения для иностранцев оформляются бесплатно, их количество не ограничено. Изменился также порядок выдачи и замены вида на жительство для иностранцев в Литве - объединили процедуры рассмотрения заявления о выдаче или замене разрешения на проживание, принятие решения и выдачи документа.

Благодаря объединению процедур биометрические данные иностранца будут брать с просьбой о выдаче или замене разрешения на проживание, а в случае положительного решения изготовление вида на жительство будет производиться автоматически.

Перед подачей прошения о получении вида на жительство или замене документа иностранец должен будет уплатить фиксированную государственную пошлину, если только он не освобожден от ее уплаты в соответствии с законом. Департамент миграции также предупреждает, что за оформление документа придется заплатить сразу при подаче просьбы на выдачу или замену вида на жительство.