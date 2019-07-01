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Комитет Верховной Рады принял решение о приостановке участия Украины в ПАСЕ

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  • 1.07.2019, 12:05

Решение принято до получения выводов Венецианской комиссии.

Комитета Верховной рады по иностранным делам принял решение приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев.

Комитет решил рекомендовать возобновить работу делегации "только после выполнения Россией главных пунктов резолюций ПАСЕ, которые находятся в полной компетенции Совета Европы как организации, отвечающей за права человека, а именно - безусловное освобождение моряков и политзаключенных, обеспечение прав крымских татар в аннексированном Крыму".

Комитет также рекомендует председателю Верховной рады отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами в Украине и отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре. При этом спикеру рекомендовано провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран-членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию.

"Рекомендовать МИД не принимать кандидатуру нового главы офиса Совета Европы в Украине к проведению консультаций с новоизбранным генеральным секретарем Совета Европы. Направить обращение странам-членам Совета Европы не принимать полномочия делегатов РФ в ПАСЕ, находящихся под санкциями ЕС, а также обращения по поводу дальнейшего соблюдения ценностей Совета Европы", - говорится в тексте решения, который опубликовал Арьев в своем Facebook.

Напомним, ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации.

Как ранее сообщала "Европейская правда" со ссылкой на источники, между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было быть частью более широкой договоренности.


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