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«Закон «об отсрочках» - грандиозная ошибка, которая дорого обойдется стране»

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  • 1.07.2019, 12:07
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Право на выезд из страны гарантировано Конституцией.

В Беларуси ужесточили закон о призыве в армию. Резонансное нововведение не позволяет получить отсрочку на учебу и содержит ряд антиконституционных шагов.

Это очередные просчеты белорусских руководителей, рассказал «Радыё Рацыя» бывший кадровый офицер Владимир Шуст:

- Этих бедных мальчиков заберут, чтобы создавать видимость армии. Армия должна быть современной, основанной на профессионалах, на людях, которые заинтересованы в своей службе. А не принимать туда каких-то рабов.

Правозащитник Сергей Русецкий считает, что нововведение не только неразумно, но и нарушает права человека:

- Нельзя согласиться с ограничением выезда из страны, поскольку это гарантировано Конституцией.

По словам собеседников, такое решение - это грандиозная ошибка, которая дорого обойдется стране, застрявшей уже четверть века в Советском Союзе.


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