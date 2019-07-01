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СМИ: Выпущенная с территории Сирии ракета упала на Кипре

  • 1.07.2019, 12:16
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Ракета упала недалеко от столичного города Никосии.

На Кипре в понедельник утром недалеко от столицы Никосии упала ракета, которая, вероятно, сбилась с курса, в результате взрыва пострадавших нет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Cyprus Mail.

Падение произошло около часа ночи примерно в 20 км к северо-востоку от Никосии на территории Северного Кипра, признанного только Турцией. Ракета упала и взорвалась на холме, после чего начался пожар.

Лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи связал инцидент с военными операциями на Ближнем Востоке, но военные пока проводят расследование и официально не объявляли принадлежность ракеты.

Кипр расположен близко к Сирии, а израильские военные самолеты минувшей ночью нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хомс и в окрестностях Дамаска.

Если подтвердится, что ракета была выпущена во время этой операции, это будет первый случай, когда остров оказался под перекрестным огнем военных операций на Ближнем Востоке.

Военный аналитик греков-киприотов Андреас Пентарас заявил, что обломки могут принадлежать российской ракете С-200, такие состоят на вооружении сирийской армии.


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