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Глава ЕОК отрицает финансовые обязательства перед Беларусью за проведение Европейских игр

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  • 1.07.2019, 12:23
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Янез Кочиянчич

О обязательствах еще зимой говорил премьер-министр Румас.

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич отрицает обязательства его организации перед Беларусью по привлечению крупных международных спонсоров под проведениеII Европейских игр в Минске, пишет tut.by. О них в феврале говорил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, подчеркнув неудовлетворение действиями ЕОК.

— Я слышал это заявление, но в контракте [ЕОК с Беларусью] ничего не написано, кто за что отвечает, — заявил Кочиянчич на пресс-конференции в Минске перед церемонией закрытия игр. — Мы хотели бы помочь, организовали поддержку, избрав достаточно содержательный подход. Выбрали через свой международный отдел одну организацию, которая бы определила стратегию и другую, которая должна была реализовать ее. К сожалению, эти усилия не привели к успеху. Нам необходим точный анализ того, что произошло. Мы инвестировали определенные средства в этот проект. Но этого не было прописано в нашем контракте со страной-хозяйкой, что ЕОК отвечает за привлечение внешних спонсоров. Мы просто хотели помочь.

— Сколько ЕОК потратил на проведение Европейских игр в Минске?

— Мы покрыли большую часть расходов, связанных с участием спортсменов. Расходы на перемещения — это примерно десять миллионов евро.

Отметим, что на февральской встрече Румаса и Кочиянчича, которая состоялась в Риме, обсуждались возможные выходы из сложившейся ситуации. «Договорились, что белорусская сторона возьмет на себя больше работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, напитки», — сказал тогда премьер-министр.

26 июня министр финансов Максим Ермолович рассказал в «парламенте», что всего Беларусь потратила на Европейские игры 540 миллионов рублей, в том числе из бюджета — 266 миллионов. Небюджетные деньги — это спонсорская помощь, которую оказали предприятия республики, средства от продажи билетов и кредиты Банка развития, которые привлекались бюджетными и коммерческими организациями.


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