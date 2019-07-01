закрыть
1 июля 2019, понедельник, 12:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В древней английской крепости нашли загадочные подземные туннели

  • 1.07.2019, 12:25
  • 1,334
Фото: Pierre Cobos / Reuters

Форт был построен римлянами.

Археологи Эксетерского университета (Англия) обнаружили во время раскопок в Корнуолле дорогу эпохи Римской империи и сеть подземных ходов, которые, как предполагают специалисты, являются шахтой. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

Ученые исследовали ранее неизвестную систему впадин, связанных арочными туннелями, и расположенную неподалеку от найденного в 2007 году римского форта в деревне Калсток. Новые раскопки проводились на территории, примыкающей к западной стене крепости. Археологи также нашли дорогу, остатки деревянных зданий, выгребные ямы и мусор. Это указывало на то, что римская армия размещалась не только внутри форта, но и за его стенами.

Исследователи обнаружили руины средневекового дома, построенного позднее. Вероятно, территория была заселена в период с VIII по XIII век, но затем вновь покинута.

В самой системе туннелей археологи не нашли никаких артефактов, что затрудняет их датировку и точное предназначение. Однако одна из ям затрагивает римскую дорогу, и это позволяет предположить, что шахта была сооружена после конца римской оккупации региона.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич