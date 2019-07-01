Путин, термос и немного фарса 1 Дмитрий Воронков, «Корреспондент»

1.07.2019, 12:30

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наиболее провальным саммит G20 оказался для России.

По факту саммит G20 прошел результативно только для США и Китая, которые приняли решение взять тайм-аут в торговой войне.

В частности, если Пекин выиграл в том, что США пообещали не вводить новые пошлины на товары из Китая, то Трамп выиграл в имиджевом отношении. Сгладив фактически один из важнейших экономических конфликтов США, действующий Президент получает определенные электоральные бонусы в преддверие американских президентских выборов.

Наиболее провальным саммит оказался для России, которой ясно дали понять, что нужно быть скромнее в своих нравах и поведении на уровне геополитики. Трамп даже не постеснялся уколоть Путина своей просьбой «больше не вмешиваться в американские выборы». И хотя это было сказано с долей юмора, автоматически клеймо о традиционном российском кибервмешательстве только закрепляется в западном сознании.

Конечно же, главной претензией западных лидеров к Владимиру Путину было отсутствие желания России урегулировать конфликт с Украиной. В частности, вопрос освобождения украинских моряков поднимался со стороны штатов, Великобритании.

И если Трамп был относительно мягок, то достаточно ультимативно высказалась именно Тереза Мэй, напомнив Путину также про историю в Солбери. По ее словам, нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит «безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам, включая враждебные интервенции, кампанию по дезинформации и кибератаки».

Макрон был более дипломатичен и акцентировал внимание на возобновлении переговоров в «нормандском формате» по Украине, а также напомнил о вопросах по Сирии и Ирану. Про «нормандский формат» напомнила и Меркель.

Кстати, примечательно, что Россия, которая до этого открещивалась от оживления «нормандского формата», аргументируя это необходимостью добиться прогресса в формате трехконтактной группы в Минске, смягчила свое отношение и Путин уже был не столь категоричен.

«Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих - Нормандский формат. Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером», - заявил Путин.

Кстати, хотелось бы вспомнить о нашумевшем термосе Путина, с которого глава РФ пил чай на саммите. Песков, конечно же, поспешно озвучил «оправдание» таких действий, заявив, что в термосе находится чай, который Владимир Путин пьет постоянно. Тогда логичный вопрос, почему термос Путина впервые «засветился» на подобном саммите?

В действительности, я бы не исключал, что это психологический прием со стороны Кремля, символизирующий якобы политическую и экономическую независимость России перед кем-либо из большой 20-и на фоне массовых санкций. Условно можно сформулировать так: «У нас достаточно своей продукции, чтобы не бояться санкций и полноценно существовать». Но этот «символ» скорее наделил Путина образом политического «отщепенца», нежели оказал влияние на западных лидеров.

По итогам G20, не исключаю, что Путин получил немалую дозу психологического прессинга на саммите и, ощутив западное недовольство со всех сторон, в конечном счете, таки пойдет навстречу как минимум в вопросе активизации «нормандского формата». Однако это вовсе не говорит о капитуляции РФ перед западом. Вероятнее всего переговорный процесс будет затягиваться, как это было раннее, или блокироваться новыми инициативами и условиями со стороны Кремля.

Дмитрий Воронков, «Корреспондент»