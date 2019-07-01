Как Польша и Литва заманивают белорусов высокими зарплатами 1.07.2019, 12:36

Больше всего могут заработать водители грузовых автомобилей.

Белорусам в соседних странах предлагают высокие по нашим меркам зарплаты.

Чаще всего белорусы едут на заработки в Польшу – там сайты по поиску работы пестрят приглашениями для иностранцев, пишет финансовый портал Myfin.by.

Больше всего в Польше могут заработать водители грузовых автомобилей – их зарплата колеблется от 700 до 1100 евро. Далее следуют сварщики, которым платят в среднем от 700 до 1000 евро. Чуть меньше зарабатывают работники строительных специальностей: плиточники, отделочники, монтажники – от 600 до 1000 евро. Разнорабочие на промышленных и фермерских предприятиях ценятся меньше – от 500 евро в месяц.

В Литву, по официальным данным МВД, поток белорусских трудовых мигрантов в 2018 году вырос в три раза.

Здесь также ценятся водители-дальнобойщики и водители, работающие со специализированной техникой – например, погрузчиками. Их зарплата колеблется в районе 1500-2400 евро в месяц. В лидерах по зарплате также каменщики с опытом работы не менее 2-3 лет, которые зарабатывают от 1000 до 2200 евро. А вот работникам аграрной сферы здесь предлагают куда более скромные суммы – от 500 до 900 евро.

Для сравнения: в 2019 году в Беларуси средняя зарплата колеблется в районе отметки 410 евро в эквиваленте.