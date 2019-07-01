Евгений Афнагель: На Полесье помнят о партизанских традициях
- 1.07.2019, 12:58
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Лидеры БНК встретились с жителями Мозыря.
Кандидат в президенты от Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель встретились с жителями Мозыря.
О том, как проходила встреча, Евгений Афнагель написал в «Фейсбуке»:
«На Полесье помнят о партизанских традициях... Более 40 человек на встрече в Мозыре – военнослужащие, студенты, рабочие, пенсионеры, безработные. После трех часов разговора – еще и вкусное угощение на дорогу».