Евгений Афнагель: На Полесье помнят о партизанских традициях 1.07.2019, 12:58

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Лидеры БНК встретились с жителями Мозыря.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель встретились с жителями Мозыря.

О том, как проходила встреча, Евгений Афнагель написал в «Фейсбуке»:

«На Полесье помнят о партизанских традициях... Более 40 человек на встрече в Мозыре – военнослужащие, студенты, рабочие, пенсионеры, безработные. После трех часов разговора – еще и вкусное угощение на дорогу».