Опрос социологов: телевизор стал основным досугом россиян 5 1.07.2019, 13:07

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Реже всего, согласно данным социологов, россияне посещают театры, музеи и концерты.

Самым популярным досугом россиян является просмотр фильмов и сериалов по телевизору. Согласно опросу «Левада-центра», хотя бы раз в неделю так проводят свободное время 79 респондентов, ежедневно – каждый второй совершеннолетний опрошенный, передает «Радио Свобода».

На втором месте оказались встречи с друзьями. Две трети россиян не реже одного раза в неделю встречаются с друзьями. На третьем месте в списке популярных видов досуга – походы в гости и прием гостей. Так проводят свободное время 42 и 43 процента респондентов – соответственно.

27 процентов респондентов заявили, что несколько раз в год читают художественную литературу, а 28 процентов не читают вовсе.

Реже всего, согласно данным социологов, россияне посещают театры, музеи и концерты. Еженедельно такой вид развлечений выбирают 1-2 процентов участников опроса, а ежемесячно — 3-8 процентов. Половина опрошенных никогда не были в театре или музее. 64 процента рассказали, что ни разу не ходили на концерт музыкальных групп и исполнителей.