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Ученые рассказали, кому особенно полезно есть сало

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  • 1.07.2019, 13:19
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Сало при правильном употреблении помогает сохранить фигуру.

Уже многие годы специалисты обсуждают полезные и вредные свойства такого ценного продукта как сало.

По мнению экспертов, в целом растительные и животные жиры оказывают благоприятное влияние на здоровье человека, если только не употреблять их в немереном количестве, сообщает Хроника.инфо.

Съедать 10-30 граммов свежего сала в день не вредно, а полезно. Этот продукт является превосходным источником витаминов A, D, E и эффективно укрепляет кости. Тем, кто борется с лишним весом, медики советуют употреблять сало без хлеба и лишь в первой половине дня.

Исследование специалистов из Мюнхенского университета показало, что свиное сало содержит арахидоновую кислоту, относящуюся к Омега-6 ненасыщенным жирным кислотам. Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, является частью ферментов сердечной мышцы, контролирует баланс холестерина в крови.

Две жирные кислоты, присутствующие в сале (линолевая и арахидоновая) важны для мозга: они способствуют формированию и развитию мозга у плода и ребенка, а впоследствии защищают мозг в течение всей жизни.

Жирные кислоты сала участвуют в холестериновом обмене и способствует выводу из организма токсинов, таким образом защищая его от вирусов и укрепляя иммунитет. Жиры сала не перегружают печень и легко усваиваются, их употребление улучшает обмен веществ.

Сало помогает сохранить фигуру. Сало медленно расщепляется и может поддерживать чувство сытости в течение долгого времени. Кроме того, оно обладает желчегонным действием. Благодаря этим свойствам, ломтик сала, съеденный утром, помогает оставаться стройным.


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