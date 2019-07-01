Сергей Шилович подписал контракт с минским СКА 1.07.2019, 13:21

У гандболиста было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе зарубежных.

Правый полусредний Сергей Шилович заключил контракт с минским СКА. Именно в армейском клубе игрок начинал профессиональную карьеру, пишет pressball.by.

В 2014-2019 годах Шилович выступал за БГК им. Мешкова. За национальную команду Беларуси 33-летний игрок провел 148 матчей, в которых забросил 467 голов. В недавно завершившемся отборе на ЧЕ-2020 опытный полусредний помог белорусской сборной пробиться в финальную стадию турнира.

Сообщается, что у Шиловича было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе зарубежных, и он выбрал СКА.