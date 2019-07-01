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Поступившие в магистратуру и вуз после колледжа пойдут в армию уже осенью

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  • 1.07.2019, 13:43
  • 3,298
Иллюстрационное фото

В Беларуси начал действовать «закон Равкова».

В последний день парламентской сессии «депутаты» изменили правила призыва. По старым нормам можно было получить отсрочку от армии сначала для учебы в вузе, потом — для учебы в аспирантуре. Теперь отсрочка возможна только один раз.

Главный вопрос: применят ли этот закон к парням, которые прямо сейчас поступают в вуз, магистратуру и аспирантуру?

Как пояснили Office Life в «палате представителей», парни-абитуриенты, которые отучились в среднеспециальных учебных заведениях, поступили сейчас в вуз и не служили в армии, в самом деле могут быть призваны уже осенью 2019 года. То же самое касается поступающих в аспирантуру и магистратуру.

Это при условии, если поправки об отсрочках будут вовремя подписаны Лукашенко.

Дело в том, что само по себе поступление в вуз и магистратуру законом не запрещается. Получается, новоиспеченному студенту (бывшему учащемуся колледжа), аспиранту или магистранту придется сразу же брать академический отпуск на время службы в армии.

При этом в законе прописано, что он вступает в силу через десять дней после официального опубликования. Но многие технические нюансы воплощения закона пока неизвестны. Совмину предписано в трехмесячный срок принять меры по реализации документа.

Также новый закон упрощает для Минобороны внесение граждан в базу невыездных, если они уклоняются от мероприятий призыва.


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