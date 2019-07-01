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Скандал на юрфаке БГУ: «Неудобного» доцента Пляхимовича уволили

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  • 1.07.2019, 13:53
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Иван Пляхимович

Он подал заявление в милицию на руководство юрфака.

С 1 июля преподаватель юрфака БГУ Иван Пляхимович, официально остался без работы.

«Был издан приказ ректора — уволить в связи с истечением срока трудового договора. Новый договор не предложили заключить, потому что меня не выбрали по конкурсу на должность доцента, которую я ранее занимал, — пояснил nn.by Иван Пляхимович. — Где конкретно буду работать, еще не знаю. Пока что вариантов нет, надо искать».

Ранее Иван Пляхимович рассказал историю о том, как заведующий кафедрой Григорий Василевич подделал ведомость в пользу «блатного» студента. По словам Пляхимовича, Григорий Василевич специально разлил кофе на зачетную ведомость, а затем исправил нужному студенту неудовлетворительную оценку на положительную.

В ответ, юрфак БГУ выступил с заявлением относительно Пляхимовича. Мол, тот нарушал права студентов, и учащиеся не раз просили его заменить другим преподавателем.

После того, как детали истории про Григория Василевича и ведомость попали в СМИ, Иван Пляхимович обратился в милицию.

«Я подал заявление в милицию о подделке ведомости и о необходимости расследования действий с признаками преступления, фигурантами которых являются мои — уже бывшие — руководители, — рассказал Пляхимович. — В настоящее время идет проверка. По законодательству срок проверки 10 дней, но милиционеры сообщили, что срок, скорее всего, будет продлен, поскольку сотрудники были задействованы в мероприятиях, связанных с Европейскими играми».


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