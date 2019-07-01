В Польше начался прием заявок на участие в расширенной программе «Семья 500+» 1 1.07.2019, 14:02

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С 1 июля также получат денежную помощь от правительства все учащиеся в возрасте до 20 лет.

В Польше начался прием заявок на участие в расширенной программе «Семья 500+». Начиная с 1 июля, пособия в рамках программы будут выплачиваться на каждого ребенка, независимо от дохода семьи, сообщает «Радио Польша».

По словам замминистра по делам семьи, труда и социальной политики Польши Станислава Шведа, чем раньше родители и опекуны подадут заявки, тем быстрее средства будут перечислены на их счета.

«Закон содержит положение, согласно которому средства будут перечислены на счета заявителей в течение 3 месяцев. Мы, однако, предусматриваем, что эти деньги будут перечисляться сразу же», - сказал замминистра.

Стоит отметить, что начиная с полуночи на получение пособий в рамках расширенной программы «Семья 500+» было подано уже свыше 100 тыс. заявок. Сегодня, 1 июля, также стартует прием заявок на получение пособий на школьные принадлежности, которые предусматривают выплату 300 злотых всем учащимся в возрасте до 20 лет.