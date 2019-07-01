Неизвестная история: как 3 июля выгнали московских оккупантов из Минска 6 1.07.2019, 14:16

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Что на самом деле произошло в этот день?

3 июля в Беларусь на официальном уровне отмечают "День независимости".

Госпраздник приурочен ко дню освобождения Минска от нацистов во время Второй Мировой войны. Однако, покопавшись в истории, можно узнать, что 400 лет назад в это день тоже освобождали Минск от оккупантов - московских.

3 июля 1655 года

Шел второй год войны между Московским царством и Великим Княжеством Литовским. Русский царь Алексей Михайлович за весну-лето-осень был намерен ликвидировать Великое Княжество Литовское, полностью захватив беларускую территорию. Противостоял ему великий гетман Януш Радзивилл. Военную кампанию 1655 года Радзивилл начал с попытки вернуть под контроль Могилев, но потерпев неудачу, был вынужден отступить на запад.

Войну 1654 — 1667 годов называют иногда Тринадцатилетней, а в русской историографии она упоминается без особого названия, просто русско-польская война. Тем не менее проходила она на территории Великого Княжества Литовского и больше всего пострадали от нее именно литвины, наши предки

В целом в 1655 году войско Великого Княжества было неспособно сдерживать неприятеля, немногочисленные и деморализованные силы Януша Радзивилла противостояли огромной и хорошо вооруженной русской армии. Предыдущий 1654 год оказался очень тяжелым для великого гетмана литовского, его военные силы были разбиты в битве под Шепелевичами, а сам Януш был тяжело ранен и едва спасся.

За несколько зимних месяцев перерыва в военных действиях армия ВКЛ не смогла восстановиться, около половины территории Княжества было под Московской оккупацией, экономика подорвана, а от поляков помощи ждать не приходилось — летом 1655 года на Польшу напала Швеция. Московская армия уверенно продвигалась на запад, и к концу июня 1655 года приблизилась к Минску.

Слухи о московских завоевателях и их нравах значительно опережали авангард русской армии. Зная о приближающемся противнике, а также о грабежах, убийствах и разрушениях, которые следовали вместе с захватчиками, большинство минчан покинуло город и бежало дальше на запад.

Об этом доносили и разведчики русского воеводы Богдана Хитрово, который вместе с украинскими казаками под командованием Ивана Золоторенко был готов взять Минск без боя.

Каково же было их удивление, когда 3 июля 1655 года в 5 км от Минска полки Хитрово встретили вооруженную минскую шляхту, готовую защищать свой город. Бой, очевидно, был неравный, и московиты прорвались к Минску. В замке и храмах оставшиеся горожане также отчаянно сражались, но сопротивление было сломлено.

Вошедшие в город захватчики обнаружили, что людей внутри действительно очень мало, остался тут только «войт Ивашко Жыдович с товарищи полтараста человек». Остальные жители либо бежали, либо ушли партизанить в леса.

Заняв Минск, восточные оккупанты начали грабить и разрушать окрестные города, обеспечивая себе таким образом надежный тыл. Так, например, казаки Золоторенко «местечко Койданов взяли, и которыя… были в том местечке польския и литовския люди, и тех всех людей мечю предали и то местечко и посады все выжгли».

Как раз вскоре к Минску подошла центральная московская армия под командованием приближенного к царю боярина Якова Чаркасского. Московиты готовились двинуться дальше, на Вильню.

Януш Радзивилл. Портрет работы Даниеля Шульца.

Под московской оккупацией

У царя Алексея Михайловича была грандиозные планы, поэтому 12 июля 1655 года армии Черкасского поступил приказ двигаться дальше «к Вилно и к Оршаве». Для удержания Минска был оставлен только небольшой гарнизон в подчинении воеводы Федора Арсеньева, который исполнял обязанности коменданта города. Впрочем, охранять тут было особо нечего — Минск был разрушен и сожжен, людей в нем почти не было.

Согласно сообщениям самих московских воевод, уже в 1656 году Минский повет был «весь пуст и выжжен» , крестьяне разбежались кто куда, чтобы не умереть с голоду. О состоянии дел в Минске в 1656 году писал также присланный из Москвы православный поп Иван в письме к царю Алексею Михайловичу. Поп просил денег у своего государя и заодно жаловался, что с ним городе остались только три роты солдат, да и те — «все татары да мордва, — рускава ничего не знают».

Частью оккупационной политики московской державы была практика «взятия полона». Крестьян, горожан да и отказавшуюся присягнуть русскому царю шляхту из Великого Княжества Литовского уводили целыми семьями на восток и за копейки продавали в качестве дешевой рабской силы. Это обстоятельство да и в целом постоянные грабежи и бесчинства, голод заставляли крестьян и мещан уходить в леса, скрываться и партизанить.

Такое независимое партизанское сопротивление действовало по всей оккупированной Беларуси. На протяжении войны против московских оккупационных властей боролись отряды под предводительством мозырьского судьи Самуэля Оскерко, казака Ивана Нечая. Были свои отряды и в Минском повете.

Партизанским движением в Минской, Ошмянском и Новогрудском поветах командовал Денис Мурашко, который прежде служил сотником у украинского казацкого атамана Ивана Золоторенко, но со временем открыто перешел на сторону Речи Посполитой. «Мурашковцы» нападали на имения литвинских шляхтичей, которые присягнули московскому царю, ставили засады на дорогах, мешая вывозить на восток зерно.

Эти вооруженные отряды бедноты литвинские шляхтицы и русские воеводы пренебрежительно называли «шишами». Федор Арсеньев, комендант Минска, несколько раз посылал против «шишей» регулярное московское войско, партизан хватали и бросали в тюрьму в Минске, многих повесили.

Но остановить массовое народное сопротивление было невозможно, крестьянское анти-московское движение только набирало обороты, а с 1659 года стало повсеместным и охватило всю территорию Великого Княжества Литовского.

Голод, грабежи и военные бесчинства стали причиной массовой смертности. В воспоминаниях местных шляхтичей и в донесениях, которые шли в царскую канцелярию, упоминается, что трупы людей и животных просто валялись вдоль дорог и не было кому их хоронить. От голода люди ели дохлых кошек и собак.

Из-за всего этого в 1656-1657 годах разразилась страшная эпидемия, которая больше всего зацепила Минское и Брестское воеводство. Много людей умерло в самом Минске, не уберегся от заразы даже московский воевода Федор Арсеньев.

Эпидемия была такой страшной и смертоносной, что московский боярин Василий Шереметьев в письме к ковенскому земскому судье предупреждает его ни к коем случае не приближаться к Минску и ни с кем из минского гарнизона не встречаться.

Таким образом за годы московской оккупации Минск и его окрестности превратились в разграбленный край, где царили голод и смерть.

3 июля 1660 года

Освобождение беларуских земель началось после разгрома московских войск в битве под Полонкой 28 июня 1660 года. Тогда армией командовали великий гетман литовский Павел Сапега (Януш Радзивилл умер в 1655 году, предположительно, был отравлен) и воевода от Польской Короны Стефан Чарнецкий.

Объединенное польско-литвинское войско насчитывало в сумме около 13 тысяч человек. В битве под Полонкой им противостояли 20 тысяч московитов под руководством Ивана Хованского. Это была блестящая победа, которая изменила ход самой кровавой в истории Беларуси войны. Еще долгих 7 лет потребовалось, чтобы выгнать с беларуских земель русских оккупантов, но начало было положено.

Деревушка Полонка расположена всего в шести километрах от Обуз-Лесновского общевойскового полигона, который в последние годы частенько применяется для совместных оперативно-стратегических учений Беларуси и России.

3 июля 1660 года, ровно через 5 лет под московской оккупацией, Минск был освобожден войсками Речи Посполитой. В каком состоянии московиты оставили Минщину свидетельствуют документы варшавского сойма 1661 года.

Когда бОльшая часть территории Беларуси была уже освобождена, в Варшаве собралось заседание, чтобы рассмотреть экономические вопросы и определить размер налогов для каждого воеводства и повета. Но, как выяснилось, налоги платить было некому и не с чего — вся Беларусь была сожжена, люди убиты или уведены в плен на восток. Документы лаконично свидетельствуют: Минское воеводство — «ўсе вынішчана»

После освобождения Минска от московской армии постепенно сюда стали возвращаться жители, монахи начали восстанавливать монастыри и храмы — медленно, но город восставал из руин. В 1667 году Минск насчитывал 300 дворов, хотя до войны тут проживало около 7 тысяч человек.

В том же 1667 году Минск стал частью первого в ВКЛ международного почтового маршрута Вильня — Минск — Могилев — Смоленск — Москва. Это способствовало восстановлению и развитию города. Но потери Минска от московской армии была так велики, что довоенное количество населения едва удалось достичь только к концу 18 века.

Получается, что дата 3 июля действительно имеет для Минска важное значение, с какой стороны ни посмотри.