В Гонконге протестующие попытались ворваться в здание Административного совета 1.07.2019, 14:29

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Протесты возобновились из-за празднования годовщины перехода под юрисдикцию Китая.

В Гонконге участники акции против принятия закона об экстрадиции попытались ворваться в здание Административного совета. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает агентство France-Presse. Митингующие разбили стекло на фасаде здания железной клеткой.

Как сообщают журналисты, специальные отряды полиции находились в том числе и внутри здания городского парламента. Правоохранительные органы применили против протестующих дубинки и перцовый газ.

Накануне в Гонконге прошли торжественные мероприятия в честь 22-й годовщины перехода бывшей британской колонии Китаю. В центре города под звуки гимна подняли флаг, однако публику на мероприятие не пригласили. Власти объяснили такое решение «плохой погодой». Одновременно с этим в других кварталах города прошли столкновения между протестующими и полицией.

Напомним, многотысячные акции протеста в Гонконге начались в июне. Активисты выступают против принятия закона, который позволит местным властям выдавать в Китай подозреваемых по уголовным делам. В соответствии с текстом документа, власти Гонконга смогут экстрадировать граждан в Китай, Макао и Тайвань.

По мнению противников инициативы, законопроект нарушит принцип «Одна страна — две системы» и поставит под угрозу безопасность политических диссидентов. На фоне протестов Административный совет отложил рассмотрение закона.