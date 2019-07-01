закрыть
1 июля 2019, понедельник, 16:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Доллар подорожал на первых торгах июля

  • 1.07.2019, 14:33
  • 1,191

На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня прошли очередные торги валютами.

Доллар на торгах 1 июля подорожал, евро подешевел, курс российского рубля не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0009 до Br2,0442 за $1 (на торгах 28 июня - Br2,0433 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0102 и составил Br2,3149 за 1 евро (28 июня - Br2,3251 за 1 евро).

Курс российского рубля не изменился и составляет Br3,2387 за 100 российских рублей).


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич