Доллар подорожал на первых торгах июля 1.07.2019, 14:33

1,191

На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня прошли очередные торги валютами.

Доллар на торгах 1 июля подорожал, евро подешевел, курс российского рубля не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0009 до Br2,0442 за $1 (на торгах 28 июня - Br2,0433 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0102 и составил Br2,3149 за 1 евро (28 июня - Br2,3251 за 1 евро).

Курс российского рубля не изменился и составляет Br3,2387 за 100 российских рублей).