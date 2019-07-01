Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1 1.07.2019, 14:53

Пошлины снижены на 9,1%.

Беларусь с 1 июля на 9,1% снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает onliner.by.

Ставки пошлин утверждены постановлением правительства №431 от 28 июня 2019 года.

В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на сырую нефть снизится с $110,4 до $100,3 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин снижается с $60,7 до $55,1 за 1 тонну, на товарные бензины - с $33,1 до $30 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $30 (была $33,1). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты республика повышала с 1 июня. Тогда они выросли на 5,5%.

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.