Иран превысил разрешенный договором лимит запасов урана 1.07.2019, 14:57

Тегеран нарастил производство обогащенного ураза в четыре раза.

Запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит в 300 кг, установленный договором с ведущими мировыми державами от 2015 года, сообщает ВВС со ссылкой на иранские источники.

В мае Иран увеличил производство обогащенного урана в четыре раза. Материал служит топливом для атомных реакторов и может использоваться для создания атомной бомбы.

Официальный Тегеран заявлял, что его действия являются ответом на американские санкции, восстановленные после решения президента США Дональда Трампа выйти из сделки.

Россия, Великобритания, Франция и Китай до сегодняшнего дня выполняют условия соглашения.

Иранское информационное агентство Фарс сообщило, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) произвели замеры в понедельник.

"Мы знаем о сообщениях в СМИ относительно иранских запасов низкообогащенного урана, - заявил представитель МАГАТЭ. - Наши инспекторы находятся на месте и проинформируют МАГАТЭ, как только запасы Урана будут верифицированы".

Если МАГАТЭ подтвердит нарушение Ираном договора 2015 года, международные санкции могут быть восстановлены в полной мере.