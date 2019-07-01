закрыть
1 июля 2019, понедельник, 16:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Иран превысил разрешенный договором лимит запасов урана

  • 1.07.2019, 14:57

Тегеран нарастил производство обогащенного ураза в четыре раза.

Запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит в 300 кг, установленный договором с ведущими мировыми державами от 2015 года, сообщает ВВС со ссылкой на иранские источники.

В мае Иран увеличил производство обогащенного урана в четыре раза. Материал служит топливом для атомных реакторов и может использоваться для создания атомной бомбы.

Официальный Тегеран заявлял, что его действия являются ответом на американские санкции, восстановленные после решения президента США Дональда Трампа выйти из сделки.

Россия, Великобритания, Франция и Китай до сегодняшнего дня выполняют условия соглашения.

Иранское информационное агентство Фарс сообщило, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) произвели замеры в понедельник.

"Мы знаем о сообщениях в СМИ относительно иранских запасов низкообогащенного урана, - заявил представитель МАГАТЭ. - Наши инспекторы находятся на месте и проинформируют МАГАТЭ, как только запасы Урана будут верифицированы".

Если МАГАТЭ подтвердит нарушение Ираном договора 2015 года, международные санкции могут быть восстановлены в полной мере.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич