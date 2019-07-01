Игорь Стасевич стал рекордсменом чемпионатов Беларуси 1.07.2019, 15:03

Игорь Стасевич

Капитан «БАТЭ» установил рекорд по количеству голевых пасов в составе одного футбольного клуба.

В воскресном поединке чемпионата Беларуси с "Витебском" (3:0) хавбек БАТЭ Игорь Стасевич оказался причастен ко всем взятиям ворот соперников — и установил несколько личных достижений, пишет pressball.by.

В частности, капитан "желто-синих" первым в истории белорусской высшей лиги достиг отметки 120 результативных передач. Вторым по этому показателю значится Роман Василюк — на его счету 104 голевых паса. Третий — Виталий Володенков (90).

К тому же опытнейший полузащитник борисовчан обогнал Виталия Володенкова и стал единоличным обладателем рекорда отечественного элитного дивизиона по числу ассистентских баллов в составе отдельно взятого клуба. На счету Стасевича 82 "ассиста" в составе БАТЭ, у Володенкова — 80 за минское "Динамо".