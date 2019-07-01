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Новый рейтинг: в Верховную Раду Украины проходят пять партий

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  • 1.07.2019, 15:36
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Лидирует партия «Слуга народа».

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду Украины прошли бы пять политических партий. Об этом свидетельствуют данные шестой волны роллингового опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, опубликованные 1 июля, сообщает gordonua.com.

83,7% опрошенных ответили, что пришли бы на парламентские выборы, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, 12,6% сказали, что не участвовали бы в них, 3,7% отказались отвечать.

Среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать, результаты распределились следующим образом:

за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского – 43,2%;

за "Оппозиционную платформу - За жизнь" нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 12%;

за партию "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 9,4%;

за партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 8,3%;

за "Европейскую солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко – 8,2%.

За партию "Сила и честь" экс-главы СБУ, бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря Смешко готовы проголосовать 4,1% респондентов, за партию "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 3,9%. Для прохождения в Раду партия должна набрать не менее 5% голосов.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных исследования путем обновления части анкет. Каждая волна роллингового опроса реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые, она является уменьшенной копией общей выборки.

Учредительный опрос проводился с 15-го по 19 мая по всей по всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Методом формализованного интервью по месту проживания был опрошен 2121 респондент в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

С 22 по 27 июня проводилась шестая волна роллингового опроса, было заменено 1 тыс. анкет.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине начался избирательный процесс.


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