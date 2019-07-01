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Фотофакт: В Слуцке жара +32, а дети три часа репетируют на солнцепеке

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  • 1.07.2019, 15:48
  • 1,007
Фото: Светлана Ивановна

Жители города шокированы.

Как рассказала kurjer.info читательница:

- Я живу в самом центре Слуцка и часто наблюдаю репетиции праздников. Дети — молодцы! Но сегодня (понедельник, 1 июля. — Прим.) я просто в ужасе! На улице — +32 градуса жары. А дети без остановки на солнцепёке три часа подряд.

В 11 часов я шла к знакомой мимо площади — дети уже собрались на репетицию. А после двух часов я ехала назад в автобусе, потому что идти по такой жаре не было сил. И в окно вижу — дети продолжают плясать! Многие из них без головных уборов. Они там прыгают, приседают, в общем, активно двигаются.

Почему никто не думает, что если на градуснике +32, то на асфальте, где нет тени и ветерка — это все +35!

Надо же думать о здоровье детей!


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