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Уровень безработицы в еврозоне достиг рекордно низкого уровня

  • 1.07.2019, 15:51

Меньше всего безработных - в Германии, Нидерландах и на Мальте.

В странах еврозоны уровень безработицы снизился до рекордно низкого уровня за последние 11 лет. Как сообщает европейское статистическое агентство Eurostat в понедельник, 1 июля, в мае 2019 года уровень безработицы в еврозоне составил 7,5%, что стало самым низким показателем с июля 2008 года, пишет «Немецкая волна».

По данным Eurostat, в апреле 2019 года уровень безработицы в 19 странах с валютой евро составил 7,6%. Для сравнения, в мае 2018 года этот показатель был равен 8,3%.

Самое низкое процентное отношение численности безработных к общему числу трудоспособных граждан в мае 2019 года зафиксировано в Германии (3,1%), на втором месте - Нидерланды (3,3%), на третьем - Мальта (3,5%). Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Греции (18,1%), Испании (13,6%) и Италии (9,9%).

При этом по данным немецкого Федерального агентства по трудоустройству, в июне число безработных в Германии по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 20 тысяч человек - до 2,216 млн.


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