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Эксперты назвали 10 ярких стран для туристов-новичков

  • 1.07.2019, 16:09

Путешествия делают всех счастливее.

Все мечтают много путешествовать, знакомиться с разными странами, их культурой и особенностями. Стоит только начать путешествовать, и уже трудно остановиться. Список стран, которые туристам-новичкам рекомендуется посетить в первую очередь от lenta.ua:

Турция

Страна, которая идеально подходит для спокойного пляжного отдыха с детьми, однако в ней есть место и культурному отдыху – прогулки по Стамбулу не менее популярны, чем поездки в Анталию.

Египет

Пирамиды всегда привлекали туристов и были главной достопримечательностью Египта. Кроме того, в этой стране можно покататься на верблюдах, насладиться ездой по пустыне на джипах, а также увидеть множество интересных памятников Архитектуры.

Испания

Испания также прекрасна тем, что объединяет в себе и морские курорты, и культурные достопримечательности. Более того, многие отмечают, что в этой стране прекрасно отдыхать с детьми в летнее время, а также можно провести не одну неделю, а целый месяц.

Тайланд

Очень многие туристы начинают свое знакомство с Азией именно с посещения Тайланда. В этом нет ничего удивительного. Тайланд очень многогранен: это и острова, сошедшие словно с рекламы райских уголков нашей планеты, и Бангкок, полный самых безумных развлечений на любой вкус.

Объединенные Арабские Эмираты

Эмираты привлекают туристов своими контрастами. Эта страна совмещает в себе сдержанную религию ислама и развитую инфраструктуру, огромные торговые центры и крошечные дома, роскошные пляжи и городские территории. Бурдж-Халифа – огромный небоскреб, увидеть который обязан каждый посетитель Дубаи, а мечеть шейха Зайда – центральная достопримечательность Абу-Даби.

Греция

Греция – это отличное место для тех, кто мечтает объединить пляжный отдых и познакомиться с культурой страны. На материковой части можно посетить Афины – настоящий рай для тех, кто хорошо помнить мифы Древней Греции. А затем можно посетить Крит, Санторини, Родос, Кос и многие другие.

Италия

Италия вдохновляет тех, кто хочет насладиться архитектурой и культурными традициями. Колизей, музей Ватикана, Пантеон, сикстинская капелла – здесь будет интересно абсолютно каждому человеку. Можно также посетить Венецию и Флоренцию.

Франция

Вряд ли найдется человек, который не мечтал увидеть Эйфелеву башню. Франция прекрасна всем: вином и магазинами, уютными улочками и роскошными видами.

Однако не стоит ехать в эту страну первой – высокие цены могут отпугнуть от дальнейших поездок.

Мексика

Мексика идеально подойдет для тех, кто уже посетил несколько других стран.

В этой стране можно увидеть как древнейшие руины, так и строения колониальных времен, в Мексике современность сочетается с аутентичными памятниками культуры.

Чехия

Столица Чехии Прага привлекает тысячи туристов. Особенно эта страна прекрасна в зимнее время, когда есть возможность прогуливаться по улочкам Праги, заглядывая в уютные заведения, наслаждаясь рождественскими базарами и гуляниями.

Прага отличается удивительной архитектурой, которая никого не оставляет равнодушной.


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