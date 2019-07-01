Тайные богатства главного московского единоросса 1.07.2019, 16:26

Новое расследование Алексея Навального.

Ну что же, будем считать, что это знак всем нам. Не может это быть простым совпадением, что настоящий старт избирательной кампании сегодня даем и мы — этим расследованием, — и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, выступивший с программной статьей-обращением к однопартийцам и сторонникам, пишет российский оппозиционный политик Алексей Навальный на сайте navalny.com.

Председатель правительства особо указал, что «чванство и хамство» отдельных единороссов помогут преодолеть «внешние контролёры», занимающиеся расследованиями.

Мы ценим такое внимание к деятельности ФБК и ровно такое «контролирующее расследование» предлагаем общему вниманию, хотя сами уже не думаем, что на этом этапе можно что-то преодолеть. Когда речь идёт о «Единой России» уместны только два слова: Господь, жги.

Сегодня действительно первый день настоящей избирательной кампании. Она идёт почти в трети регионов страны, но главная и определяющая, конечно, в Москве.

Начался отсчёт последних четырех дней, в течение которых мы можем отдать свои подписи независимым кандидатам, и это определит, будут ли участвовать в выборах только «системные оппозиционеры» или настоящие тоже. Наша лень тут ключевой фактор — не смогли найти 15 минут и пойти поставить подпись? «Единая Россия» благодарит вас.

На следующей неделе вы обязательно увидите омерзительный спектакль, в котором Собянин и главный герой нашего расследования руками избиркомов будут признавать честные подписи независимых кандидатов поддельными, а рисованные подписи «единороссов-самовыдвиженцев» — честными. Независимых страшно боятся, вон, сегодняшний опрос Левады говорит, что Яшин в своём округе разнесёт кандидатку от ЕР в щепки.

Ну а потом мы выйдем на финишную прямую агитации, чтобы в итоге 8 сентября проголосовать и дать ответ на главный вопрос: имеет ли право «Единая Россия» сохранить за собой 85% мест в московском парламенте?

Я считаю, что нет, и приложу все усилия, чтобы вы всё-таки пошли и оставили свою подпись в оставшиеся четыре дня. Зарегистрировались в Умном голосовании и 8 сентября проголосовали за того кандидата, поддержка которого даёт максимальные шансы победить единоросса и, в идеале, лишить «Единую Россию» большинства.

Я не могу заставить вас это сделать. Но могу попробовать убедить.

И вот вам 40 минут новых аргументов.

Когда мы говорим «Единая Россия» — это же не абстракция, это конкретные люди. Это лидеры, которые сядут в депутатские кресла, получат зарплату из нашего кармана и примут законы, по которым мы будем жить.

«Единая Россия» говорит сейчас всем москвичам: лидер нашей партии в Москве — Андрей Метельский. Он избран. Он лучший из нас. Он поведёт нас вперёд.

А мы на это заявляем сегодня: дорогая партия власти, Метельский действительно идеальный лидер для таких, как вы. Глава Единой России в Москве, зампред Мосгордумы Андрей Метельский — жулик и вор, каких мы давно не видели. Тайный бизнес в Австрии, сотни миллионов рублей на счетах, офшоры, гостиницы, автоцентры, рестораны, строительные компании — это небольшая часть того, что мы у него нашли. И все это оформлено на 75-летнюю мать.

Смотрите и помогите нам показать всем вокруг.

Андрей Николаевич Метельский. Вот он, наш парламентарий.

Один из старейших депутатов МГД, чиновник с 2001 года, член президиума генерального совета партии Единая Россия. Глава этой партии в Москве. Четыре созыва подряд сидит в городском парламенте и метит сейчас в пятый. Представляет районы Гольяново, Северное Измайлово и Метрогородок. Если вы там прописаны, будьте начеку. Что самое смешное, Метельский идет на выборы как самовыдвиженец. Глава партии идет как самовыдвиженец. Подписи собирает по подъездам (на самом деле нет).

Еще пара вводных. У Метельского есть декларация. Она пустая. Доход, конечно, хороший, 7 млн, но недвижимости никакой. Машин нет. У жены дохода тоже, считайте, нет.

Еще у Метельского есть мама. Ей 75 лет, 20 лет как на пенсии. По поводу нее есть два необычных момента. Первый и главный — ее финансовое состояние, там миллионов 100 долларов минимум. А второй — ее имя. Ее зовут Метельская Эльдибитта Васильевна.

Благодаря уникальному имени, активы матери Метельского находятся возмутительно просто. Смотрите, просто пишем в гугл «eldibitta» (даже фамилию забивать не надо) :

И первые же ссылки — информация о том, что Эльдибитта Метельская является крупнейшим отельером с собственной сетью гостиниц. Но ссылки почему-то на немецком, к чему бы это? Да к тому, что отели ее находятся в Австрии.

ГОСТИНИЦЫ В АВСТРИИ

Австрийская история Метельских началась удивительно давно — 12 лет назад. В 2007 году. Когда не было никаких санкций, войн, международных изоляций. Когда Путин еще не закончил даже свой второй срок, а мэром Москвы был не Собянин, а Лужков. И именно тогда в 2007 году депутат Метельский принимает ключевое решение — все, что украл в России, складывать за границу.

И для того, чтобы все это провернуть секретно и незаметно, он оформляет это все на своих родственников и друга. Давайте прямо сейчас с ними познакомимся, они будут главными действующими лицами во всем этом расследовании.

1) Мама — ее мы уже видели — Метельская Эльдибитта, 1944-го года рождения.

2) Сын — Метельский Андрей Андреевич, 1993-го года рождения.

3) Друг — Ивановский Петр Сергеевич. Сам Метельский в комментариях СМИ называл его «давним другом». Потом дружба завела Ивановского и в саму Мосгордуму, он тоже был депутатом от Единой России, был вице-президентом фонда поддержки Единой России в Москве. Сегодня он — официальный советник заместителя председателя МГД, то есть самого Метельского. Вот указан на сайте думы.

Больше нам почти никто не понадобится. Все, про что я буду рассказывать в этой части про Австрию, записано на этих трех человек. Я, с вашего позволения, не буду разводить всю эту церемонию и писать, что отель купила пенсионерка Эльдибитта или 17-летний парень. Это все достаточно плохо подобранные, с точки зрения маскировки, номиналы самого Метельского.

В 2007 году Метельский покупает вот этот отель — Maximilian. Расположен в деревне Серфаус, это Тироль, австрийские Альпы. Это приличного размера горнолыжный курорт. Зимой там, соответсвенно, лыжники, ну а летом тоже полно туристов, которые гуляют по горам и дышат альпийским воздухом.

Стоимость покупки — 5 миллионов евро. Откуда у него эти деньги в тот момент? Неизвестно. Он уже 6 лет как депутат, их у него просто не может быть. Мало того, это не то чтобы последние его сбережения.

Ровно через год он покупает еще одну гостиницу, в пятиста метрах от этой. Она поменьше, но зато со своим рестораном с панорамным видом. Называется Tirolerhof.

Это ему обошлось еще в 3,5 миллиона евро.

Вы не подумайте, это не какая-то бездушная инвестиция, не просто способ заработать деньги. Метельские там ежегодно и по много раз отдыхают. Этот новый год они, например, встретили там, в Серфаусе.

Пару слов о жене, Татьяне Метельской, если уже зашла речь. Это вторая жена Метельского (о первой позже), она дочь другого депутата Мосгордумы, Ирины Великановой. Недавно Великанова старшая покинула свой пост, но осталась чиновницей — теща Метельского возглавляет Музей современной истории.

Хочется, конечно, показать вам побольше прекрасных видов и фотографий, но надо двигаться дальше. До следующей, третьей гостиницы Метельских — 10 минут на машине.

На этот раз мы в соседней деревне, которая называется Рид. Такая же красота, как и в Серфаусе.

Есть на австрийской земле памятник знаменитой «рокиворочке». Вот он.

Вы помните, 24 сентября 2012 года Медведев объявляет, что они с Путиным меняются местами и Путин снова станет президентом. Глава Единой России в Москве Андрей Метельский, безусловно, счастлив. Но только почему-то в течение следующих трех дней он хватает еще 7 миллионов евро (уж не знаю, где он их взял), выводит из России и покупает третью гостиницу в свою коллекцию — Моцарт.

На высоте пятого этажа из отеля торчит странного вида труба, и наше предположение заключается в том, что другой конец трубы воткнули прямо в бюджет города Москвы для того, чтобы облегчить Единой России высасывание денег из страны. Впрочем, это может быть и водная горка.

Я очень надеюсь, что вам не надоела Австрия, потому что нам с вами по ней ехать еще 600 км. В Вену. Где у Метельского еще одна гостиница. И не только гостиница.

Вот смотрите. Но этом фото гостиница Метельского Strudlhof, а справа — историческая лестница. Это прямо очень известное в Вене место, там куча туристов.

Потому что ведет она вот сюда. К дворцу Штрудльхоф.

Не очень примечательный внешне, но очень примечательный в историческом смысле. Тут, формально говоря, началась Первая мировая война. Ну вы помните, сербы убили австрийского принца, австрийцы выдвинули сербам заведомо неисполнимый ультиматум и началась война. Так вот, этот ультиматум («июльский») был подписан в этом сама дворце. Там же в 70-х проходили переговоры о разоружении между СССР и США.

Кто только этим местом ни владел — и королевская семья, и дипломаты, и посольства. Ну а сейчас это все принадлежит «новым аристократам» — семье московского единоросса Метельского. Купили они это в 2010-м году за более чем 20 миллионов евро.

Мы внимательно изучили австрийские фирмы, на которые все это оформлено, и обнаружили еще пару интересных деталей. Например, то, что на скупку четырех австрийских гостиниц было потрачено около 40 миллионов евро.

И что Метельские вбухали в этот бизнес еще не менее 12 миллионов евро. Просто физически вывели эти деньги из России в Австрию.

Бизнес весь, кстати, абсолютно убыточный. Закредитован весь по горло. Угадаете, кто им кредиты выдает в Австрии?

Австрийское отделение российского государственного банка ВТБ.

В данный момент все это австрийское хозяйство в виде четырех отелей и дворца принадлежит трем физическим лицам. У Андрея Метельского младшего 49%, которые в январе этого года на него переписала любимая бабушка. У Петра Ивановского 31%, и остальные 20% у австрийского менеджера Леоновича. Отели оформлены на юридические лица, но схема довольно простая — головная компания Maximilian Holding владеет тремя другими компаниями, которые в свою очередь владеют отелями.

Опять же, больше для истории и для ценителей, мы зарисовали, как это все выглядит юридически.

Ну а тут вы можете найти папку с документами из австрийского реестра юридических лиц. Там и про учредителей, и финансовая отчетность, можно все перепроверить, если читаете по-немецки.

У вас, дорогие читатели, может возникнуть вопрос, почему же они в Австрии это все делают? Почему главный московский единорос, обладая всеми своими бесконечными денежными и коррупционными ресурсами, строит гостиницы там, а не у себя в Москве?

А он и в Москве строит, не переживайте.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС И АПАРТАМЕНТЫ НА ПАВЕЛЕЦКОЙ

В Австрии, конечно, классно, но самая интересная история разворачивается не там, а у нас под боком, недалеко от Павелецкого вокзала в Москве.

Красными линиями на снимке отмечен участок площадью примерно 1,2 га. Тут к 2021 году будет построена гостиница и комплекс жилых апартаментов. 14,5 тысяч квадратных метров. Сделано это будет к тому моменту почти 80-летней мамой депутата Метельского Эльдибиттой, владелицей этой земли.

Гостиницу здесь решили строит достаточно давно — в 2013-м году.

Проекты менялись много раз, уже даже нет смысла разбираться, какой из них последний.

Но не то, что этого — вообще никакой гостиницы, как вы видите прекрасно, нет и в помине. Единственное, что заслуживает внимание — это вот это историческое здание, бывшие Кожевнические бани. Это здание включено во все списки конструктивистских памятников Москвы благодаря фризу из майоликовых плиток. Здание принадлежит фирме Метельской. Здесь зарегистрирована большая часть их фирм.

На самом деле, достаточно странная история. Как так получилось, что гектар ценнейшей земли в центре Москвы простаивает уже 6 лет и будет простаивать еще 3?

Этому есть объяснение. И находится оно в решениях Московского арбитражного суда. Эльдибитта Метельская, скажем мягко, «кинула» своих партнеров, и последние с ней долго и упорно судятся.

Итак, коротко суть дела, которую во всех деталях вы можете изучить вот тут.

Эльдибитта Метельская решила построить огромную гостиницу в центре Москвы. Хотя какая Эльдибитта? Давайте своими именами называть вещи. Гостиницу решил построить депутат Метельский, которому бизнесом заниматься нельзя, поэтому он оформил все на очень пожилую маму. Строить он, правда, решил не на свои деньги, а на деньги сторонних партнеров, привлеченных инвесторов. Они все вложили много денег в фирму ООО «Манор».

Это было сделано путем покупки доли в этой фирме (на скриншоте выше видно, что сначала на Метельскую было оформлено 100%, а потом 49%). А также путем инвестиционных договоров и займов.

Всего на счета ООО «Манор» поступило порядка 1,4 млрд рублей.

Ну а потом, если верить решению Московского арбитражного суда, эти деньги взяли и просто украли. Она были переведены на личный счет Эльдибитты и ее сына, депутата Метельского. Ну и большую часть — классика — вывели в офшоры.

Опять же, опираясь на судебные документы, мы узнали, что вся операция была провернута пенсионеркой Метельской и директором фирмы «Манор» Капустиным Вячеславов. Не стал бы его упоминать, если бы не забавная деталь — он сосед Метельского по лестничной клетке, а также сын другого депутата Мосгордумы от Измайлово — Андрея Капустина.

Давайте прямо детально и с выдержками из документов разберем, куда делись деньги, предназначенные для строительства гостиницы. 270 миллионов были переведены на личный счет Эльдибитты Метельской в виде займов.

Еще 305 миллионов тоже в виде займов были выданы лично депутату Андрею Метельскому.

Вместе — 575 миллионов рублей. На счета главного единоросса в Москве и его мамы. Черным по белому написано.

Все это происходило в 2013-2014 годах. Взгляните на декларацию Метельского за 2014-й. Не похожа на декларацию человека, который ворочает сотнями миллионов на личных счетах, да?

И, это стоит наверное упомянуть, суд признал, что эти займы фиктивные, не рыночные. Они не обеспечены вообще ничем. Процентная ставка в разы ниже нормальной. Сроки — неисполнимые. То есть это не мы, а московский суд постановил: главный единоросс Москвы — мошенник.

Но это еще не все. Оставшиеся деньги, ну те, которые не отписали в виде фиктивных займов Метельским, вывели в кипрский офшор. Речь идет о 22-х миллионах долларов. 750 миллионов рублей, только задумайтесь. Компания мамы зампреда Мосгордумы вывела их на Кипр.

Офшор

В суде директор «Манора», тот самый сосед Метельского по лестничной площадке, сказал, что деньги вывели на Кипр, чтобы купить другую офшорную компанию, которой принадлежал соседний участок земли. Запомним ее название — «Старфингтон».

Но это, конечно же, вранье. Соседний участок у них и так давно был в собственности.

На самом деле, офшор Старфингтон, на счет которого поступило 22 миллиона долларов, в тот самый момент владел гостиницей в Вене, которую я показывал в прошлой главе.

скриншот из выписки по компании, владеющей отелем, что ее акционером был Старфингтон

И весь этот вывод 22 миллионов очень похож на то, что Метельские пытались, скажем прямо, украсть деньги у своих партнёров. Ну или обмануть валютный контроль или налоговиков. Мотив здесь не имеет смысла обсуждать, важен факт — 22 миллиона долларов вывели из России на Кипр, в тот же самый офшор, который владел гостиницей Метельского в Вене.

Это прямо на предвыборных листовках Метельского надо писать. «Поставьте подпись за нашего депутата, он, согласно решению суда, взял 570 миллионов в долг и не вернул. „Единая Россия“- партия реальных дел».

ТПУ ЛЕФОРТОВО И ЖК «ЛЕФОРТ»

Но как вы, наверное, уже догадываетесь, гостиницами владения Метельского не ограничиваются. Сейчас я вам расскажу о других, не менее ценных и грандиозных его активах.

По реестру юрлиц мы внимательно изучили все, что еще принадлежит Метельским. Составили список директоров, партнеров, номиналов и прочих вовлеченных в организацию этой подпольной бизнес-империи. Схема не очень сложная.

Так как формально Метельскому нельзя заниматься бизнесом, все фирмы, которые у него когда-либо были, он переписал на двух людей. Эти люди — мама и друг, советник Метельского в Мосгордуме Петр Ивановский. Это очень просто обнаружить и доказать. Мы взяли список из 12 контор, которые когда-либо были у метельского в собственности. В семи из них доля (с точностью до процента) была переписана на Эльдибитту Метельскую. В пяти — на Петра Ивановского. Других людей просто нет.

И вот, ровно по такой же схеме, мы обнаруживаем очень интересную компанию «Интерфлора». Раньше принадлежала Метельской, теперь Ивановскому. Директор — Капустин.

Почему она интересна? А вот почему.

Это строится транспортно-пересадочный узел Лефортово. Место, где в одном месте сходятся ветки метро, пригородные поезда, маршруты автобусов и троллейбусов. Эти ТПУ — наверное, один из самых крупных и знаковых личных проектов Собянина. В таких местах строят торговые центры, перехватывающие парковки, это невероятно «хлебные» места, так как через них гарантированно каждый день проходят сотни тысяч людей.

Так вот, этот конкретный лефортовский ТПУ строит фирма Метельских — «Интерфлора». Право на застройку куплено у мэрии Москвы на аукционе за 100 млн руб. Деньги, как мы уже понимаем, по масштабам Метельского смешные. А вот построено здесь будет очень много — будет каток, реконструированный кинотеатр, рестораны и, конечно же, коммерческая недвижимость — под магазины.

А сейчас будет еще интереснее.

Прямо за стройкой, почти вплотную к ней, располагается новенький жилой комплекс. Два корпуса уже построено, третий в процессе. Называется ЖК «Лефорт».

Вам, наверное, кажется, что я вот-вот напишу: «У Метельских в этом доме шикарный пентхаус» или «Метельские купили в этом доме 10 квартир». Но нет. Им принадлежит ВЕСЬ этот жилой комплекс. Они — застройщики. Их фирма построила все это, а теперь продает.

В общем, наш скромный измайловский депутат оказался крупнейшим московским застройщиком. Учитывая количество квартир, их приблизительную стоимость, ну и реальные цифры по уже проданным квартирам, компания Метельского заработает на этом проекте около миллиарда рублей.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ БИЗНЕСА МЕТЕЛЬСКОГО

Но и это еще не все. По такому же принципу — через общие адреса, директоров и так далее — мы обнаруживаем еще больше активов. И еще больше бизнеса.

Давайте прямо в режиме блица пробежимся.

Метельской Эльдибитте Васильевне принадлежит 30% автоцентров Обухов. Вы наверняка эти техцентры видели миллион раз в Москве. А если у вас автомобиль Обухов, то и обслуживались в них. Ниже список из семи юридических лиц, так или иначе связанных с центром Обухов. В каждом из них наша пенсионерка владеет долей 30%. Суммарный годовой оборот этого автобизнеса более трех миллиардов рублей.

Гостиница в Подмосковье Фореста Фестиваль Парк. Фирма оформлена на Ивановского, управляет ей Метельский младший.

Два ресторана Тануки в Москве — на улице Профсоюзная и Балаклавском проспекте. Оба принадлежат Эльдибитте Метельской.

ООО "Монарх" - ресторан на Профсоюзной, ООО "Элион" - на Балаклавском

Восточные бани (ВАО) — тоже Метельские. ЕДИНСТВЕННЫЙ бизнес Метельского, о котором писали журналисты ранее. Не знаю, почему именно бани привлекли их внимание (а гостиницы в Австрии нет).

Там еще много чего. У младшего Метельского был фитнес-зал, прямо в том здании Кожевнических бань, о котором я писал выше. Правда, только что закрылся, видимо прогорел. Но еще пару фитнес-залов осталось, не переживайте. ЧОПы еще какие-то, куча других фирм, владеющих и управляющих недвижимостью.

И уже если речь зашла о недвижимости... (простите за такую банальную подводку, у Метельских столько всего, что не остается никаких сил это перечислять).

НЕДВИЖИМОСТЬ

Понеслась! Некоммерческая недвижимость. 4 помещения, общий метраж 1700м2, суммарная стоимость 600 миллионов.

Нижняя Первомайская, 64 ( выписки 1, 2, 3)

16-я Парковая, 27

Люсиновкая, 6

Потаповский переулок, 8/12

Самое интересное в этом списке - вот такой особняк в личной собственности Эльдибитты Васильевны. На Чистых прудах.

Ну и жилая. В том же здании, где у Метельских нежилое помещение, у них есть еще три двухэтажные квартиры на 6-м этаже. Вместе они образуют огромный пентхаус площадью 600 м2. Оформлено на Эльдибитту. Одна из квартир ей досталась от Петра Ивановского, многократно упомянутого сегодня.

У сына Метельского в собственности еще одна квартира в Измайлово, 115м2, на Измайловском бульваре.

Из выписки на нее мы узнаем, как зовут его маму, ну то есть жену депутата Метельского (видимо, бывшую). Князева Елена Георгиевна. Именно здесь, в соседней 128-метровой квартире проживает директор большинства депутатских фирм — Капустин.

У Князевой тоже тоже есть своя отдельная жилплощадь. Опять в Измайлово. 288м2.

Соседи по дому — хорошо знакомый нам Петр Ивановский (выписка). И, просто к слову, Михаил Путин (выписка). Двоюродный племянник основного Путина и свеженазначенный зампред Газрома. Уж не знаю, как его туда занесло.

Ну и конечно, две соседние дачи на Рублевке. Обе в самом центре — в деревне Раздоры. Вот комплект выписок.

Метельские спрятали их в елках (невозможно ничего увидеть), но мы-то знаем, что там три дома — 520м2, 504м2 и 328м2.

Еще по мелочи. Небольшая квартира недалеко от Патриарших.

Дом в Калининграде. Эльдибитта и Андрей Метельские из Калиниграда.

Если все сложить, то только недвижимости у лидера «Единой России» по Москве мы обнаружили на 5,7 миллиардов рублей. И абсолютно всё это он скрывает от избирателей.

Теперь два вопроса, риторический и реальный.

Риторический: заслуживают ли такие, как Метельский, права писать законы, по которым вы живёте?