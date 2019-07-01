Выпускники сдадут ЦТ по новой системе подсчета баллов 4 1.07.2019, 16:35

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Эксперты считают, что методом тыка поступят даже двоечники, вернется коррупция.

В этом году белорусские выпускники сдают ЦТ по новой системы подсчета баллов, которую осенью 2018-го утвердило Министерство образования, передает «Белсат».

Средние баллы абитуриентов на тестировании значительно выросли, но не благодаря знаниям, а переводу первичных баллов в тестовые. Это вызвало критику и возмущение как со стороны учащихся, так и специалистов в области образования.

Изменилось не ЦТ, а система подсчета

Как рассказал известный педагог и репетитор по физике и математике Евгений Ливянт, предыдущая система точно отражала уровень подготовленности школьников. Теперь можно будет поступить, ничего не зная.

«Задания в тестах аналогичны прошлогодним. Но подсчет ведется иначе. Раньше было так: чем более простые задачи, тем меньше баллов. Сейчас все задания части А стоят одинаково. То же самое в части Б, что уже само по себе несправедливо. Во-вторых, мифическая таблица пересчета, которой не было. Например, если ученик набрал 1 балл, то есть решил самую простую задачу в части А, он набирает 9 баллов из 100. Две задачи – 18. А восемнадцати баллов достаточно, чтобы поступить в вуз, так как низшая граница – 15».

Евгений Ливянт добавляет: согласно теории вероятностей, каждый имеет шанс угадать на проходной балл.

«Если у меня в части А 18 задач, и в каждом задании 5 вариантов ответов, по теории вероятностей, если поставить все единицы или двойки, шанс угадать – 4-5 задач. Ранее за это можно было получить максимум 12 баллов. Сейчас это 31-36 баллов. Во многих вузах этого достаточно, чтобы поступить».

«Двоечников тянут до конца»

Изменения приняли осенью прошлого года. По мнению педагога, сделали это с одной целью: искусственно повысить баллы слабых учеников, чтобы потом не задавали вопросов, почему школьники ничего не знают.

«Система ЦТ была тем зеркалом, в которое было трудно смотреть Министерству образования, так как оно точно отражало очень низкий уровень знаний выпускников школ. Сейчас те, кто набирал 10-20 баллов, получает 30-60. Ранее угадать можно было баллов на 12. А теперь, не зная ничего, можно угадать и на 44 балла».

Специалист считает систему лицемерной и неискренней, прежде всего относительно хороших учеников:

«Чтобы поступить в вуз, мало набрать баллы на ЦТ. Учитывают средний балл аттестата. Предпочтение получили те, кто любыми средствами получил высокий балл аттестата. Система несправедливая и дискриминационная.

В последние годы все что ни делается, приводит к тому, чтобы у ответственных учеников возникло больше проблем. А у тех, кто ничего не делает, было меньше. Мои коллеги, преподаватели вузов, говорят, что в большинстве учреждений жесткое требование не исключать. Двоечников тянут до конца».

Нововведения компрометируют всю систему ЦТ, уверен Евгений Ливянт.

«Прежде всего дискредитируют работу предыдущего руководства Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Это грозит стране в целом. Выпускники, получившие диплом неизвестно как, будут строить, лечить, обслуживать АЭС. Благодаря ЦТ была сломлена ужасная коррупция, которая процветала в 1980-2000 годах. Я боюсь, что нас ждет ее возвращение».

Эксперимент тыка

Руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский вместе с Евгением Ливянтом пытались доказать Министерству образования неверность изменений. На критику чиновники ответили, что проблемы не видят. Тогда Сергей Ольшевский решился на эксперимент: методом научного тыка выполнил тесты по русскому, математике, китайскому и физике.

«Минобразования не услышало аргументов о дырявости системы подсчета, так как любой человек с улицы без труда наберет проходной балл. Поэтому мы решили провести эксперимент. Результаты по русскому языку – 25 баллов – нас не очень удивили: это проходной балл на филфак и в два с половиной раза больше проходного балла на остальные специальности.

А результаты ЦТ по математике шокировали: я натыкал на 49 баллов! А средний балл по стране – 50 с копейками. То есть, человек с нулем в голове может набрать средний балл по стране и претендовать даже на бюджет».

«Работа на аттестат»

Сергей опубликовал часть результатов в социальных сетях, что обернулось неожиданной стороной. По информации его источника, РИКЗ очень не понравился эксперимент.

«Они думают даже об аннулировании моих результатов по физике и китайскому, хотя и оснований нет. Нижние баллы подняли, верхние опустили: это согласно анализу десятков нынешних результатов ЦТ по сравнению с прошлогодними. Важную роль имеет аттестат.

Из-за того, что верхняя планка снижена, в школах все будут «работать на аттестат». В последний день зачисления будет массовый перенос документов туда, куда ты поступить можешь. А эта информация перестает обновляться за три часа до окончания приема. Как говорил Ротшильд, кто владеет информацией, тот правит миром. И эта информация будет стоить денег, потому что так можно пройти на бюджет».

Сергей Ольшевский считает, что в связи с нововведениями Беларусь ждут не самые приятные перемены.

«Делать беспредел и беззаконие не получается из-за того, что доступ к информации есть у всех. А если все умножить на закон об отсрочке, то из страны ожидается огромный отток парней. Скажу больше: мало Министерству обороны ситуации 2013 года, когда ЦТ показало, что многие ребята не смогли набрать проходного балла и уехали за границу учиться. Позже их искали через посольства».

Эксперимент журналистов

Редакция также постановили натыкать в ЦТ, и вот что получилось. Журналисты присягают: ни биологии, ни физики не знают.

С 11 июня до 1 июля абитуриенты должны пройти тестирование по 17 гуманитарных и точных дисциплинах.