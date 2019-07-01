План Кремля лишить Украину транзита газа провалился 9 Андрей Гурков, «Немецкая волна»

1.07.2019, 16:46

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Поэтому Киев сможет говорить с Москвой с позиции силы.

У Кремля был геополитический план, впечатлявший масштабностью и дерзостью - и даже не лишенный изящества.

"Газпрому" поручалось, не жалея сил и средств и заманивая европейских партнеров крайне выгодными условиями, построить в обход Украины два гигантских морских газопровода - южный и северный. Оба планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетнее российско-украинское газовое соглашение - то самое, за которое Юлию Тимошенко в свое время посадили в тюрьму, обвинив в заключении сделки, выгодной только России.

"Газпром" не сможет без потерь отказаться от украинского транзита

В результате, согласно плану, с 1 января 2020 года полностью прекращался бы транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза и Турцию. Это лишало бы непокорного соседа, отвернувшегося от России в сторону Европы, многомиллиардных доходов от транзитных пошлин, обрекало бы значительные части его газотранспортной системы на простой и быстрый упадок, снижало бы влияние Киева в ЕС.

Да к тому же еще открывало перед Кремлем по меньшей мере теоретическую возможность запустить крупномасштабную операцию по дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине с целью, скажем, все-таки добиться создания "Новороссии". Ведь раскачивание лодки в соседней стране уже не угрожало бы больше зарабатыванию валюты: газ в Европу шел бы другими путями.

И вот до конца 2019 года осталось ровно полгода. Так что же с геополитическим планом Кремля? Он провалился.

Во всяком случае, в своем первоначальном изящном виде. Это было очевидно уже достаточно давно, но теперь, в середине года, стало окончательно ясно. "Газпром" просто не сможет без серьезного срыва контрактных обязательств и крупных финансовых потерь для себя и бюджета России всего через шесть месяцев отказаться от украинского транзита. И не сможет, даже при всем желании, еще по меньшей мере год-два, а то и больше.

Трубопроводы на юге и севере не выйдут на нужную мощность

Главная причина: построить трубопроводы в обход Украины в нужных объемах и в требуемые сроки так и не удалось. Исходный проект на юге, "Южный поток", предусматривал три нитки в страны ЕС и одну в Турцию. Потом Путин превратил его в "Турецкий поток", но мощность газопровода по настоянию президента Эрдогана сократили, так что теперь в Евросоюз пойдет лишь одна нитка.

И то пока непонятно, заработает ли она к началу следующего года. Ведь от намерения качать газ в ЕС через Грецию пришлось отказаться (Афины не проявили интереса), теперь надо договариваться с Болгарией. Пока что-то мало слышно как о самой такой договоренности, так и об объемах поставок и их дальнейшем маршруте.

Но что совершенно точно: с 1 января 2020 года две нитки "Северного потока - 2" не заработают на полную мощность, даже если будут проложены в срок. Руководство "Газпрома" старательно умалчивает в своих публичных заявлениях тот факт, что вторую нитку транзитного газопровода EUGAL, продолжения "Северного потока - 2" на территории Германии, согласно давно утвержденному плану намечено проложить лишь к концу следующего года. А после этого, кстати, чисто технологически понадобится еще несколько месяцев, чтобы постепенно вывести трубу на проектную мощность. СМИ предупреждали об этом еще полтора года назад.

"Северный поток - 2": факторы неопределенности

Однако к этой плановой задержке сдачи в эксплуатацию двух ниток "Северного потока - 2" добавилась внеплановая. Непонятно, когда и какое решение примет новое правительство Дании - единственной страны, еще не выдавшей разрешения на прокладку этого трубопровода в своих водах. В любом случае, как стало понятно 28 июня, после заявления компании Nord Stream 2, "Газпрому" придется несколько менять маршрут подводной части. Это не сорвет проект, но может на некоторое время (речь, видимо, идет о нескольких месяцах) затянуть завершение строительства.

К тому же недавние изменения в газовой директиве ЕС вообще могут привести к тому, что из двух ниток "Северного потока - 2" одна на какой-то, возможно длительный, срок останется пустой. Прецедент такой есть - газопровод OPAL. Не будем также забывать угрозу санкций против западных участников этого проекта со стороны Вашингтона.

Киев сможет давить на Москву, но рискует перегнуть палку

Короче говоря: прекратить через шесть месяцев транзит через Украину "Газпром" сможет только при условии радикального сокращения экспорта на свой главный рынок сбыта, в страны ЕС. На это Кремль вряд ли пойдет. Значит, придется договариваться с Киевом. Непривычность ситуации для Москвы состоит в том, что она не сможет выступать с позиции силы.

В данном случае сила - явно на украинской стороне. Если Россия не сможет договориться, то ей, как поставщику, грозят куда более серьезные имиджевые и, главное, финансовые потери, чем Украине, всего лишь транзитеру.

В Москве это наконец-то осознали. На пресс-конференции 28 июня после годового собрания акционеров "Газпрома" в Санкт-Петербурге глава компании Алексей Миллер мрачно пошутил, что если до истечения действующего контракта о новом договориться не удастся, то 1 января "будет весело".

"Мы готовы продлить действующий контракт на Украину", - заявил Миллер и тем самым, по сути дела, расписался в том, что план Кремля лишить Украину транзита газа к концу 2019 года провалился и похоронен. Теперь дело за Киевом. Представить свои предложения и тем самым основу для переговоров предстоит новому украинскому президенту вместе с новым правительством страны, которое будет сформировано после парламентских выборов 21 июля. Глава "Газпрома" в Петербурге прямо-таки публично просил их об этом.

Так что у Киева теперь довольно сильный рычаг давления на Москву. Вопрос в том, как он им воспользуется в оставшиеся сжатые сроки. Украинские власти получили шанс продавить определенные требования, но, безусловно, рискуют и перегнуть палку. А ведь сохранение поставок по территории Украины на взаимоприемлемых условиях было бы выгодно всем.

Если же транзит будет сорван, пострадает в том числе и Евросоюз. Это не в интересах ни Москвы, ни Киева. Для России ЕС - важнейший рынок сбыта. Для Украины - стратегический политико-экономический партнер на пути в европейское будущее.

Андрей Гурков, «Немецкая волна»