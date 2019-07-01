Протестующие в Гонконге ворвались в здание парламента 3 1.07.2019, 16:59

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Десятки демонстрантов несли в руках импровизированные щиты.

В понедельник, 1 июля, в Гонконге демонстранты прорвались в здание парламента. Об этом сообщает AFP (перевод - «Новое время») со ссылкой на местный телеканал i-Cable News.

Десятки демонстрантов в масках, многие из которых несли в руках импровизированные щиты, вошли в здание Законодательного совета поздно вечером в понедельник.

Чтобы пройти внутрь, протестующие разбили фасадные окна. Бойцы спецподразделения полиции, по всей вероятности, отступили вглубь комплекса.

Напомним, что массовые протесты в Гонконге возобновились утром 1 июля. Протестующие вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей. Они попытались прорваться в здание Законодательного совета. Чтобы не допустить штурм, полиция применила перцовый газ и дубинки.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю Великобританией. 1 июля 1997 года Гонконг получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом «одна страна, две системы».