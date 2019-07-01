Счетная палата РФ отказалась проверять сообщения о полетах главы «Роснефти» на курорты 2 1.07.2019, 17:24

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Как Сечин расходует бюджет России на личные нужды.

Счетная палата России (СП РФ) отказалась проверять информацию о полетах главы нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина на элитные курорты на служебном самолете. Об этом сообщает в понедельник, 1 июля, пресс-служба партии "Яблоко", которая ранее отправила в СП РФ соответствующий запрос, пишет DW.

В датированном 25 июня ответе ведомство заявило, что не проводит "контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, не включенные в годовой план" своей работы. План на 2019 год не предполагает проверку "Роснефти", и закон не предусматривает включения в него "контрольных мероприятий на основании обращений юридических лиц и граждан",

В то же время ведомство заявляет, что информация о предполагаемых полетах самолетах "Роснефти" "принята к сведению и будет при необходимости использована при проведении запланированных контрольных мероприятий".

Агентство Reuters узнало о полетах самолетов "Роснефти" на курорты

В июне информагентство Reuters опубликовало расследование о полетах самолетов "Роснефти" на элитные курорты (Сардинию, Майорку, Ибицу и Мальдивы), которые приходились в основном на праздничные и выходные дни. Центр антикоррупционной политики "Яблока" считает, что Сечин нарушает 201 статью УК РФ (злоупотребление полномочиями) и расходует бюджет на личные нужды. Помимо СП РФ, "Яблоко" направило запросы также в Генпрокуратуру РФ и председателю правительства Дмитрию Медведеву.