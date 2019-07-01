закрыть
1 июля 2019, понедельник, 19:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Счетная палата РФ отказалась проверять сообщения о полетах главы «Роснефти» на курорты

2
  • 1.07.2019, 17:24
  • 1,840

Как Сечин расходует бюджет России на личные нужды.

Счетная палата России (СП РФ) отказалась проверять информацию о полетах главы нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина на элитные курорты на служебном самолете. Об этом сообщает в понедельник, 1 июля, пресс-служба партии "Яблоко", которая ранее отправила в СП РФ соответствующий запрос, пишет DW.

В датированном 25 июня ответе ведомство заявило, что не проводит "контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, не включенные в годовой план" своей работы. План на 2019 год не предполагает проверку "Роснефти", и закон не предусматривает включения в него "контрольных мероприятий на основании обращений юридических лиц и граждан",

В то же время ведомство заявляет, что информация о предполагаемых полетах самолетах "Роснефти" "принята к сведению и будет при необходимости использована при проведении запланированных контрольных мероприятий".

Агентство Reuters узнало о полетах самолетов "Роснефти" на курорты

В июне информагентство Reuters опубликовало расследование о полетах самолетов "Роснефти" на элитные курорты (Сардинию, Майорку, Ибицу и Мальдивы), которые приходились в основном на праздничные и выходные дни. Центр антикоррупционной политики "Яблока" считает, что Сечин нарушает 201 статью УК РФ (злоупотребление полномочиями) и расходует бюджет на личные нужды. Помимо СП РФ, "Яблоко" направило запросы также в Генпрокуратуру РФ и председателю правительства Дмитрию Медведеву.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич