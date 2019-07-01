Топ-5 самых ожидаемых фильмов июля

Топ-5 самых ожидаемых фильмов июля2
- 1.07.2019, 17:25
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В прокат выходит перезапуск «Короля-льва».
Наступил второй месяц лета, когда каждый старается отдохнуть, даже если отпуск выпал на другое время. Одним из возможных вариантов отдыха может быть поход в кино, тем более, что кинокомпании готовят много нового, а кинотеатры манят прохладой. Zn.ua собрало пятерку самых ожидаемых фильмов июля.
"Человек-паук: Вдали от дома"
Премьера: 4 июля
Режиссер: Джонатан Уоттс
В ролях: Том Холланд, Зендая Коулман, Джейк Джилленхол, Джон Фавро, Мариса Томей, Сэмюэл Л. Джексон, Коби Смолдерс, Майкл Китон
Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.
"Стокгольмский синдром"
Премьера: 4 июля
Режиссер: Роберт Бурдо
В ролях: Нуми Рапас, Марк Стронг, Итан Хоук, Кристофер Хейердал, Би Сантос, Торбьорн Харр
История термина "стокгольмский синдром", возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.
"План побега 3: Дьявольская станция"
Премьера: 11 июля
Режиссер: Джон Херцфелд
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Фифти Сент, Джейми Кинг, Цзинь Чжан, Девон Сава, Гарри Шам мл.
В этой части дочь гонконгского технического руководителя пропадает без вести, и на первый взгляд это выглядит, как обычное похищение ради выкупа. Однако по мере того, как Бреслин и его команда все глубже погружаются в это дело, они обнаруживают, что виновником всего этого является сумасшедший сын его бывшего делового партнера (также похищавший любимую женщину Бреслина), который держит ее в огромной тюрьме, известной как "Пункт Дьявола".
"Анна"
Премьера: 18 июля
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи
История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.
"Король-лев"
Премьера: 18 июля
Режиссер: Джон Фавро
В ролях: Сет Роген, Дональд Гловер, Чиветель Эджиофор, Джеймс Эрл Джонс, Кигэн Майкл Ки, Бейонсе Ноулз
Ремейк классического мультфильма студии Disney. Действие фильма разворачивается в африканской саванне и повествует о молодом льве по имени Симба, который потерял своего отца Муфасу из-за своего злобного дяди Шрама и был изгнан из прайда в дальние края пустыни. Годы спустя он возвращается, чтобы вернуть себе трон.