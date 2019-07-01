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Топ-5 самых ожидаемых фильмов июля

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  • 1.07.2019, 17:25
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В прокат выходит перезапуск «Короля-льва».

Наступил второй месяц лета, когда каждый старается отдохнуть, даже если отпуск выпал на другое время. Одним из возможных вариантов отдыха может быть поход в кино, тем более, что кинокомпании готовят много нового, а кинотеатры манят прохладой. Zn.ua собрало пятерку самых ожидаемых фильмов июля.

"Человек-паук: Вдали от дома"

Премьера: 4 июля

Режиссер: Джонатан Уоттс

В ролях: Том Холланд, Зендая Коулман, Джейк Джилленхол, Джон Фавро, Мариса Томей, Сэмюэл Л. Джексон, Коби Смолдерс, Майкл Китон

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

"Стокгольмский синдром"

Премьера: 4 июля

Режиссер: Роберт Бурдо

В ролях: Нуми Рапас, Марк Стронг, Итан Хоук, Кристофер Хейердал, Би Сантос, Торбьорн Харр

История термина "стокгольмский синдром", возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.

"План побега 3: Дьявольская станция"

Премьера: 11 июля

Режиссер: Джон Херцфелд

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Фифти Сент, Джейми Кинг, Цзинь Чжан, Девон Сава, Гарри Шам мл.

В этой части дочь гонконгского технического руководителя пропадает без вести, и на первый взгляд это выглядит, как обычное похищение ради выкупа. Однако по мере того, как Бреслин и его команда все глубже погружаются в это дело, они обнаруживают, что виновником всего этого является сумасшедший сын его бывшего делового партнера (также похищавший любимую женщину Бреслина), который держит ее в огромной тюрьме, известной как "Пункт Дьявола".

"Анна"

Премьера: 18 июля

Режиссер: Люк Бессон

В ролях: Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи

История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.

"Король-лев"

Премьера: 18 июля

Режиссер: Джон Фавро

В ролях: Сет Роген, Дональд Гловер, Чиветель Эджиофор, Джеймс Эрл Джонс, Кигэн Майкл Ки, Бейонсе Ноулз

Ремейк классического мультфильма студии Disney. Действие фильма разворачивается в африканской саванне и повествует о молодом льве по имени Симба, который потерял своего отца Муфасу из-за своего злобного дяди Шрама и был изгнан из прайда в дальние края пустыни. Годы спустя он возвращается, чтобы вернуть себе трон.


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