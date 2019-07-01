Невероятная жара накрыла три города Беларуси 2 1.07.2019, 17:58

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В некоторых городах прямо сейчас больше +35 градусов.

Сразу в трех белорусских городах сегодня, 1 июля, столбик термометра поднялся выше отметки +35°С. По данным карты температур, в 16.00 аномальная жара накрыла Могилев, Брагин и Мозырь, пишет tut.by.

В Могилеве зафиксировали +35,6°С, в Брагине — +35,8°С, в Мозыре — +35°С. Пожалуй, это новый температурный рекорд.

Как сообщает МЧС, если на юго-востоке республики еще жара, то на западе уже вполне себе прохладно.

В Гродно сейчас +17, а в Гомеле +35 — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 1 июля 2019 г.

Напомним, что изнуряющая жара продлится всего день. Уже во вторник температура воздуха начнет падать, а в середине недели на территорию нашей страны начнет поступать более холодный воздух с севера Европы, и температурный фон понизится.