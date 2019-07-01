Литва и Польша выступили со специальным заявлением к годовщине Люблинской унии
- 1.07.2019, 18:14
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Президенты двух стран заявили о готовности совместно защищать идеалы независимости.
Президенты Литвы и Польши в совместном заявлении в связи с 450-летием Люблинской унии заявили о готовности совместно противостоять многим вызовам и защищать идеалы независимости.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Празднуя 450-летие заключения Люблинской унии, мы склоняем головы перед нашими предками, создавшими Речь Посполитую обоих народов - государства, построенного на принципах равенства и общей ответственности", - написали президенты Анджей Дуда и Даля Грибаускайте.
Они отметили, что влияние Люблинской унии на укрепление тогдашней гражданской культуры и республиканских идей до сих пор остается ценным вкладом в общественно-политическую жизнь.
"Как и тогда, сейчас мы так же готовы стать вместе перед многими вызовами и защищать идеалы независимости, единства и солидарности. Благодаря построению общего европейского и трансатлантического будущего, введению стратегических энергетических и транспортных проектов, развитию активного культурного и научного сотрудничества, мы способствуем созданию благосостояния и безопасности всей Европы", - говорится в заявлении.
По мнению Дуды и Грибаускайте, дух Люблинской унии - взаимоуважение, консенсусные решения и культурное разнообразие - продолжают вести к расширению партнерства между двумя народами.