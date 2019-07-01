Фотофакт: Украинская армия вооружилась новым броневиком 1.07.2019, 18:33

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«Барс-8» тестировали в течение двух лет.

Многоцелевой тактический бронеавтомобиль повышенной проходимости "Барс-8", разработанный автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс", принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря корпорации "Богдан" Сергея Красулю.

"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение", - сказал Красуля.