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Опасные гастроли

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  • Антон Орехъ
  • 1.07.2019, 18:55
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Антон Орехъ

Нельзя пускать в Грузию шедевры Киркорова или Баскова – не говоря уже про шлягеры Лозы.

Мнение Кремля, Пескова, МИДа и кого-то там еще не имеет существенного значения. Главное, что Юрий Лоза не считает Нино Катамадзе выдающейся певицей. Таких, говорит, Лоза, «у нас как говна». Да, говна у нас действительно много – этого не отнять. Привозного нам точно не нужно.

Здесь мы добились самых выдающихся результатов на ниве импортозамещения. И всякие фильмы вроде «Мимино» давно пора перестать показывать – сколько можно! У нас и в области кинематографа с говном перебоев нет. А российским артистам в Грузии тем более нечего делать. Опасность этих гастролей сравнима с поездкой в джунгли каннибалов или с купанием в речке с пираньями. Приедешь в Тбилиси или Кутаиси, а из тебя прямо на сцене шашлык зажарят и полакомятся твоей человечиной. Так что мы не будем пить грузинское вино, чтобы не отравиться, не будем летать туда, чтобы не испачкаться в нечистотах, и музыкантов своих туда не пустим, дабы шедевры условного Киркорова или Баскова – не говоря уже про шлягеры Лозы – не звучали для недостойных вандалов, пляшущих под саксофон Дяди Сэма и Дяди Дональда.

Хотя заметим, что в отношении к грузинам есть отличия – если сравнивать с украинцами. Про украинцев, в общем, ничего хорошего сказать уже невозможно. Фашисты, нацисты, бандеровцы, предатели и всякие уничижительные бытовые характеристики, отказывающие бывшему братскому народу в уме, достоинстве и порядочности. Грузинам шанс еще оставляют. Говорят, что мы этот народ уважаем, много лет жили вместе, любим их за душевность, гостеприимство и даже за певучесть – хотя это и расходится с мнением Лозы.

У Грузии еще есть шанс одуматься и понять, кто для нее истинный друг и вспомнить, что для грузинского народа солнце всегда всходило на Севере. Поэтому сейчас пропагандисты озаботились бедной Аджарией, в которой на каждом шагу турки – и вот это настоящая оккупация, а не какие-то жалкие 20%, про которые орут неврастеники, колобродящие у здания парламента. Но пока грузины не одумались, российским мастерам искусств ехать в эту одичавшую страну нет резона. Пострадаешь или от боевиков Саакашвили, или от кукловодов Вашингтона, или от аджарских турок — или от всех сразу.

Антон Орехъ, Telegram


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