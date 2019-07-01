Удар по нефтяному экспорту Олег Петрушевич

1.07.2019, 19:23

Поставки некачественной нефти по «Дружбе» стоили Беларуси 200 тысяч тонн экспорта нефтепродуктов.

Такое падение экспорта зафиксировал Белстат в апреле. Поставки отечественной нефти за рубеж также сократились.

Статистика показывает потери. На неделе была опубликована внешнеторговая статистика. По данным Белстата, в апреле экспорт белорусских нефтепродуктов составил около 800 тыс. т. В I квартале 2019 года поставки за рубеж данной продукции составляли в среднем около миллиона тонн в месяц.

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси падает с начала года, что связано с подписанием с Россией взаимных балансов поставок нефти и продуктов ее переработки. Документ начал действовать в ноябре 2018-го. В соответствии с ним в Беларусь не могут поставляться бензин, дизельное топливо и топочный мазут. Предполагаемые реэкспортные схемы перестали действовать. Экспорт уменьшился. Даже если бы их не было, прекращение ввоза топлива из РФ так или иначе повлияло бы на предложение на внутреннем рынке. НПЗ были бы вынуждены отгружать больше топлива на отечественный рынок. Однако по сравнению с прошлым годом в апреле нынешнего падение экспорта ускорилось.

За четыре месяца 2019 года экспорт нефтепродуктов уменьшился на 17,7 %, до 3,8 млн т, а в стоимостном выражении — на 18,6 %, до 1,85 млрд долларов. Иными словами, благоприятная ценовая ситуация на мировом рынке не позволила много потерять в стоимостных объемах экспорта.

Напомним, 19 апреля на Мозырском НПЗ была обнаружена поступившая из России нефть с повышенным содержанием органических хлоридов. Загрязнение сырья случилось на участке Самара — Унеча. Переработка такой нефти чревата выходом оборудования из строя, что и произошло в Мозыре. Оба белорусских НПЗ были вынуждены уменьшить объемы переработки сырья. Качественная нефть поступила в Мозырь только в начале мая. Ее поставки на «Нафтан» наладили раньше. Они осуществлялись по ветке Сургут — Полоцк, пропускной способности которой недостаточно для полной загрузки завода в Новополоцке.

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов буквально на несколько дней, а вот нефтепровод «Дружба» остановился на более продолжительное время. Прокачка сырья в направлении Украины была восстановлена в мае, а в направлении Польши и Германии — только в начале июня. Это сказалось на экспорте отечественной нефти. По итогам четырех месяцев 2019 года он уменьшился на 9 %, до 88,6 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 11,4 %, до 222,7 млн долларов. В апреле за рубеж было поставлено около 80 тыс. т, тогда как в I квартале — около 130 тыс. т в месяц.

Переговоры между Беларусью и Россией по поводу урегулирования ситуации с поставками некачественного сырья продолжаются. Наиболее важные решения, касающиеся очистки нефтепровода, уже приняты и в значительной степени реализованы. Открытым остается вопрос компенсаций. Как и по другим вопросам белорусско-российских отношений, ход переговоров остается тайной.

Две недели назад российский «Коммерсантъ» написал, что только «Роснефть» получила претензии от белорусской стороны на 155 млн долларов за апрель. Однако в тот же день «Белнефтехим» опубликовал официальный релиз, в котором говорилось, что «в настоящее время назвать точную сумму ущерба не представляется возможным».

Интересно, что, согласно статистике, по сравнению с предыдущими месяцами в апреле импорт нефти из России не уменьшился. Белстат учел стандартные 1,5 млн т. В итоге в январе — апреле 2019 года наша страна получила 5,99 млн т сырья, или всего на 0,5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2018-го. Импорт в стоимостном выражении составил 2,28 млрд долларов, что на 4,9 % больше, чем в январе — апреле 2018 года. Не исключено, что в майской статистике может отразиться обратный поток. Известно, что «Белнефтехим» вернул в Россию сотни тысяч тонн загрязненного сырья.

Инцидент с поставкой некачественной нефти отодвинул на второй план дискуссию между Беларусью и РФ о компенсации налогового маневра. В конце июня — начале июля в данном вопросе может появиться ясность. Вчера премьер-министры двух стран должны были обсудить актуализированную дорожную карту Союзного государства. За неделю до встречи речь шла о 90-процентном совпадении позиций. Затем дорожную карту должны передать Александру Лукашенко и Владимиру Путину, встреча которых может состояться на следующей неделе. Впрочем, даже если она не случится, президенты все равно встретятся в июле на очередном Форуме регионов в Санкт-Петербурге.

ОПЕК устанавливает антирекорды. Между тем нефтяной рынок приближается к очередной переломной точке. Министерская встреча ОПЕК+ назначена на начало июля. На ней будет решаться судьба соглашения о сокращении добычи. Пока же котировки черного золота снизились, что отразилось даже на цене топлива на белорусских АЗС: в минувшие выходные «Белнефтехим» уменьшил ее на копейку. Котировки фьючерсов на баррель нефти марки Brent снизились с апрельских максимумов (около 75 долларов) до 60—62 долларов на минувшей неделе.

Судьба соглашения о сокращении добычи пока остается открытой. Не исключено и его продление. На протяжении нескольких недель котировки черного золота снижались, несмотря на то что ОПЕК сократил нефтедобычу до минимального за последние годы уровня. Так, в мае объемы производства нефти странами картеля уменьшились на 236 тыс. баррелей, до 29,88 млн баррелей в день. Заметнее всего, на 227 тыс. баррелей, сократил добычу Иран. Кроме того, объемы добычи основного сырья уменьшились в Нигерии, Саудовской Аравии, Венесуэле, Конго. Иными словами, ОПЕК перевыполняет свои обязательства по сокращению нефтедобычи, но вовсе не из-за укрепления дисциплины: сказывается давление США на Иран после выхода из ядерной сделки.

В мае картель добывал на 620 тыс. баррелей в день меньше, чем было установлено на нынешний год. Средний показатель добычи для балансировки мирового спроса и предложения в 2019 году оценен картелем в 30,5 млн баррелей.

Запасы нефти в странах ОЭСР в апреле увеличились на 25 млн, до 2874 млн баррелей. Это на 7,6 млн баррелей больше среднепятилетнего значения и на 54,4 млн — чем год назад.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году до 1,2 млн баррелей в день. Прирост в I квартале составил 300 тыс. баррелей в день, во II квартале — 1,2 млн. В июле — декабре МЭА ожидает роста спроса на 1,6 млн баррелей в день. Средний спрос в нынешнем году составит менее 100 млн баррелей в день.

Агентство не прогнозирует резкого подъема нефтяных котировок как по причине замедления темпов роста мировой экономики, обусловленного в том числе торговыми войнами, так и ввиду соглашения о сокращении добычи на фоне увеличения поставок из стран, не входящих в ОПЕК. В результате у картеля сформировались «запасы» в 3,2 млн баррелей в день — это емкость месторождений, добыча на которых может быть быстро увеличена.

В 2020 году МЭА ожидает увеличения на 2,3 млн баррелей в день предложения сырья из стран, не входящих в ОПЕК. В результате «квота» картеля в следующем году составит 29,3 млн баррелей в день, что меньше рекордно низких объемов в мае 2019-го. Иными словами, при таких параметрах добычи предложение и спрос на мировом рынке будут сбалансированы.

Соглашение могут продлить. Сейчас соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день, из них 800 тыс. приходится на картель. Ливия, Иран и Венесуэла освобождены от сделки, однако добыча в этих странах все равно падает.

Нынешнее соглашение будет действовать до 30 июня. Правда, его могут продлить до конца 2019 года. Формальной целью является сокращение запасов в странах ОЭСР. Пока они превышают среднепятилетнее значение.

Ситуацию осложняет напряженность в Персидском заливе. Несколько инцидентов с танкерами свидетельствуют о высоком риске поставок из этого региона. США уже поспешили обвинить Иран в повреждении судов. Исламская республика ожидаемо отвергла обвинения.

На решение ОПЕК может повлиять и саммит «Большой двадцатки» в Японии. Он пройдет в последнюю неделю июня. Именно из-за саммита G20 встречу ОПЕК+ перенесли на начало июля. На своих заседаниях «Большая двадцатка» также может обсудить энергетическую тематику.

Олег Петрушевич, «Белорусы и рынок»