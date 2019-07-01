Надежда Скардино: Сильной биатлонисткой я стала в Беларуси 1.07.2019, 19:41

Биатлонистка рассказала, могли бы ее медали достаться России.

Олимпийская чемпионка в составе сборной Беларуси Надежда Скардино сообщила, что российская сторона не пыталась вернуть ее в команду, из которой она ушла в 19 лет, пишет «Трибуна».

– Когда вы выступали, сколько было попыток с российской стороны вернуть вас обратно?

– Ни одной. Изначально я не была топовым спортсменом. Я перешла в биатлон из лыжных гонок только в Беларуси. Никогда им не занималась в России. Сильным спортсменом я стала только через 7 лет проживания в Минске. Многие не знали, что я была российской спортсменкой. Биатлонисткой международного уровня стала уже в Беларуси

– В Минске живет Александр Тихонов. Он с вами на эту тему не общался?

– Нет. В этом не было заинтересованности. Я благодарна Беларуси, что они мне дали шанс, и я смогла раскрыться как биатлонист.

– Насколько легко вам в 19 лет далось решение выступать за Беларусь?

– Очень легко. У меня был переломный период. Уже не видела роста в лыжных гонках. В биатлоне я нашла любовь к спорту, тренировалась с удовольствием. В лыжных гонках я радости не получала.

– Как сложилась бы ваша карьера, если бы вы остались в России?

– Никогда не думала, что стану биатлонисткой, именно сильной спортсменкой. Не узнаю, увидела бы биатлон как спорт в Санкт-Петербурге. Как лыжница я бы точно таких результатов не добилась. Скорее всего, через год я бы ушла из спорта. Я ушла из России не потому, что у меня был какой-то конфликт. Мы решили вместе с моим тренером. Поэтому не могу сказать, что мои медали могли бы оказаться в России.

Россия - большая страна, где много спортсменов. На этапе Кубка мира только шесть мест, а одинаковых спортсменов, допустим, двадцать. Часто хотят видеть результат здесь и сейчас.

В Беларуси есть небольшое преимущество у биатлонистов. Здесь их не так много, поэтому их выращивают, держат, пытаются сохранить, не разбрасываются. Если у человека травма или он ушел в декрет, то стараются его вернуть. Это плюс для спортсменов среднего уровня, какой я считала себя.

Я никогда не была биатлонисткой в России, поэтому не могу сопоставить себя с ними. Могу только с лыжницами. Там конкуренция огромная. Не всем хватает места, – сказала Скардино.