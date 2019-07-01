Павел Гриб - Зеленскому и Раде: Границу Беларуси и Украины нужно закрыть 1 1.07.2019, 19:55

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Политзаключенный, выкраденный РФ в Беларуси, обратился к президенту и парламенту Украины.

Отец украинского заключенного Павла Гриба, выкраденного российскими спецслужбами в Беларуси и осужденного властями РФ, опубликовал письмо сына из российского СИЗО. В нем Гриб обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутатам Верховной Рады с требованием "решить наконец судьбу" всех арестованных и осужденных российскими властями граждан Украины, сообщает "Радио Свобода".

Гриб напомнил, что со времени первого и пока единственного обмена заключенными между Украиной и Россией, которую он в письме называет "страной-агрессором", прошло уже немало времени, а количество преследуемых по политическим мотивам только увеличивается. Сейчас их, по словам Гриба, более ста человек, и они "мордуются каждый день в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма до Магаданской области".

"Нас заставляют страдать, издеваются над нашим достоинством, провоцируют, всячески давят на нас, чтобы мы сдались и предали то, за что боролись и во что верим", – написал Павел Гриб, отметив, что "какое бы разочарование в Украине не было" и "какая бы власть на волне этого разочарования не пришла, ее обязанность – освободить пленных и политзаключенных и не допустить новых".

Также Гриб от имени всех заключенных в российских тюрьмах украинцев потребовал закрыть государственную границу с Россией и Беларусью, "разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами". Любая другая политика, по мнению автора письма, является государственной изменой.

Павел Гриб пропал на территории Беларуси 24 августа 2017 года по дороге в Гомель на встречу с девушкой из России, с которой он познакомился в соцсетях. Позднее его нашли в краснодарском следственном изоляторе.