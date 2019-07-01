Ученые рассказали, как стать богатым 1.07.2019, 19:48

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Богатство легко не дается, но главное настроиться на позитивный результат.

Исследователи из Университета прикладной психологии в Аризоне рассказали, что помогает людям преодолеть нищету, пишет сайт Politeka.net.

Так, специалисты заявили, что главный залог успеха богатых людей — частые мысли о деньгах. Все дело в том, что когда человек думает о прибыли, то на подсознании он ищет способы ее получить. Это, в конечном счете, помогает побороть бедность.

Исследование доказало, что успешные, богатые люди в 70% случаев думают о деньгах и способах их приумножения. Они не перестают думать о методах зарабатывания — и это их главный секрет успеха.

Ученые уверены, что причина бедности кроется в самовнушении: человек может долгое время оставаться бедным из-за неверия в свои силы и отсутствия мотивации. Именно поэтому правильный настрой и вера в свой успех так важны.