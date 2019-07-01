Премьер Молдовы: Чиновники думали, что работают на компанию Плахотнюка 1.07.2019, 19:48

Майя Санду

Майя Санду рассказала о коррупции в предыдущем составе правительства.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду сообщила на заседании правительства 1 июля, что новые министры изучают работу своих ведомств и сообщают о множестве коррупционных схем. Она распорядилась провести несколько внутренних расследований и рассказала, что в правительстве некоторые бывшие сотрудники пытаются помешать расследованиям, пишет newsmaker.md.

Санду отметила, что пока новые министры не просто входят в курс дела, но и сообщают о многочисленных коррупционных схемах в своих ведомствах. «Такое впечатление, что люди там работали не на благо государства, а для того, чтобы реализовывать коррупционные схемы, прикрывать хищения и незаконное обогащение некоторых персонажей из окружения Плахотнюка. Мы знали, что такие схемы существуют, удивляет их число — и в сельском хозяйстве, и в медицине, в энергетике, транспортной системе, особенно в авиации», — рассказала она, добавив, что, по ее данным, так украли миллиарды леев, «которых теперь не хватает для того, чтобы выплачивать зарплаты и пенсии».

Премьер пообещала, что все выявленные схемы будут уничтожены и отметила, что некоторые бывшие чиновники пытаются помешать расследованию. Она рассказала, что компьютеры в кабинетах правительства оказались «совершенно чистыми» — всю информацию, видимо, удалили прошлые владельцы. «Люди в команде Филипа будто не знали, что работают на государство, или ни разу не написали ни одного электронного документа. Или же думали, что работают на компанию Плахотнюка и поэтому, когда ушли, забрали всю информацию», — рассказала Санду и заявила, что такие действия незаконны и пригрозила бывшим работникам расследованием.

Также, говоря о монополиях и незаконных схемах, премьер-министр распорядилась создать специальную комиссию, которая займется расследованием монополии на экспорт орехов. «Все об этой проблеме знают, но она до сих пор не решена», — подчеркнула Санду.

Также глава кабмина обратилась к министру здравоохранения, предложив создать комиссию, которая займется расследованием закупок инсулина. «В этом деле также необходимо начать расследовать деятельность директора Национального центра скорой медицинской помощи Бориса Головина», — добавила она.