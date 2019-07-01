закрыть
1 июля 2019, понедельник, 20:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Премьер Молдовы: Чиновники думали, что работают на компанию Плахотнюка

  • 1.07.2019, 19:48
Майя Санду

Майя Санду рассказала о коррупции в предыдущем составе правительства.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду сообщила на заседании правительства 1 июля, что новые министры изучают работу своих ведомств и сообщают о множестве коррупционных схем. Она распорядилась провести несколько внутренних расследований и рассказала, что в правительстве некоторые бывшие сотрудники пытаются помешать расследованиям, пишет newsmaker.md.

Санду отметила, что пока новые министры не просто входят в курс дела, но и сообщают о многочисленных коррупционных схемах в своих ведомствах. «Такое впечатление, что люди там работали не на благо государства, а для того, чтобы реализовывать коррупционные схемы, прикрывать хищения и незаконное обогащение некоторых персонажей из окружения Плахотнюка. Мы знали, что такие схемы существуют, удивляет их число — и в сельском хозяйстве, и в медицине, в энергетике, транспортной системе, особенно в авиации», — рассказала она, добавив, что, по ее данным, так украли миллиарды леев, «которых теперь не хватает для того, чтобы выплачивать зарплаты и пенсии».

Премьер пообещала, что все выявленные схемы будут уничтожены и отметила, что некоторые бывшие чиновники пытаются помешать расследованию. Она рассказала, что компьютеры в кабинетах правительства оказались «совершенно чистыми» — всю информацию, видимо, удалили прошлые владельцы. «Люди в команде Филипа будто не знали, что работают на государство, или ни разу не написали ни одного электронного документа. Или же думали, что работают на компанию Плахотнюка и поэтому, когда ушли, забрали всю информацию», — рассказала Санду и заявила, что такие действия незаконны и пригрозила бывшим работникам расследованием.

Также, говоря о монополиях и незаконных схемах, премьер-министр распорядилась создать специальную комиссию, которая займется расследованием монополии на экспорт орехов. «Все об этой проблеме знают, но она до сих пор не решена», — подчеркнула Санду.

Также глава кабмина обратилась к министру здравоохранения, предложив создать комиссию, которая займется расследованием закупок инсулина. «В этом деле также необходимо начать расследовать деятельность директора Национального центра скорой медицинской помощи Бориса Головина», — добавила она.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич