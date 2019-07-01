В России оппозиционера Навального арестовали на десять суток 1.07.2019, 20:15

Политик cвязывает свой арест с предстоящими выборами в Мосгордуму.

В России Хорошевский районный суд Москвы арестовал на десять суток главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, признав его виновным в повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии, сообщает "Радио Свобода".

По версии обвинения, 12 июня, во время шествия в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики, Навальный участвовал в перекрытии улицы, а также скандировал политические лозунги.

При этом на прошлой неделе Хорошевский суд вернул материалы дела Навального в отдел полиции по району Строгино "для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению". По словам главы ФБК, на сегодняшнем судебном заседании в качестве доказательства его вины полицейские предоставили фотографии и видеозапись, на которых Навального нет, а также рапорт о том, что обвиняемый перекрыл улицу, по которой он даже не шел.

Свой арест политик связывает с активным участием в кампании по выдвижению оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут 8 сентября.

Несмотря на то, что активисты штаба Навального и Фонда борьбы с коррупцией ежедневно подвергаются арестам и нападениям, для главы ФБК сегодняшний арест – первый в этом году. В общей же сложности Навальный арестован по административным делам уже двенадцатый раз и провел в спецприемниках более двухсот дней.