закрыть
1 июля 2019, понедельник, 20:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В России оппозиционера Навального арестовали на десять суток

  • 1.07.2019, 20:15

Политик cвязывает свой арест с предстоящими выборами в Мосгордуму.

В России Хорошевский районный суд Москвы арестовал на десять суток главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, признав его виновным в повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии, сообщает "Радио Свобода".

По версии обвинения, 12 июня, во время шествия в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики, Навальный участвовал в перекрытии улицы, а также скандировал политические лозунги.

При этом на прошлой неделе Хорошевский суд вернул материалы дела Навального в отдел полиции по району Строгино "для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению". По словам главы ФБК, на сегодняшнем судебном заседании в качестве доказательства его вины полицейские предоставили фотографии и видеозапись, на которых Навального нет, а также рапорт о том, что обвиняемый перекрыл улицу, по которой он даже не шел.

Свой арест политик связывает с активным участием в кампании по выдвижению оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут 8 сентября.

Несмотря на то, что активисты штаба Навального и Фонда борьбы с коррупцией ежедневно подвергаются арестам и нападениям, для главы ФБК сегодняшний арест – первый в этом году. В общей же сложности Навальный арестован по административным делам уже двенадцатый раз и провел в спецприемниках более двухсот дней.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич