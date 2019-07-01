Привет от Данкверта 1.07.2019, 20:24

Сергей Данкверт

Фото: sputnik.by

Приезжайте, Сергей Алексеевич, «поляну» накроем!

Помните главу Россельхознадзора Данкверта? Ну да, в его отношении еще следственные действия наши силовики проводили на предмет нанесенного РБ ущерба… Затих как-то он тогда, затаился. А сейчас вот опять высказался.

Глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт дал интервью НТВ, из которого явствует, что претензии к белорусской продукции и белорусским профильным ведомствам у него остались, а ответные рьяные попытки одернуть Россельхознадзор носят сугубо политический характер, пишет «БелГазета».

Вообще белорусский АПК как-то не настроен делиться с Данквертом информацией: «Мы не можем у белорусских коллег посмотреть систему раннего оповещения в электронном виде, что они нашли и куда это пошло. А они у нас могут посмотреть». Россельхознадзор, по словам его главы, занят «обычной работой, которая политизируется для того, чтобы отдельные, будем говорить, наши белорусские коллеги политические показали свое политическое лицо, что они борются, и, может быть, это им в поддержку идет, и авторитет в государстве повышается».

Вместе с тем глава Россельхознадзора доволен взаимодействием профильных ведомств РФ и РБ: «С Беларусью мы... продвинулись в животноводстве достаточно далеко… Мы практически завершим все основные переходы к сентябрю… Белорусская продукция в этом отношении более прозрачная, чем казахская».

«В Беларусь как-то я не езжу в последние годы», - признался в интервью Данкверт. Это вы напрасно, Сергей Алексеевич! Приезжайте, «поляну» накроем! Знаете, какая у нас «молочка» вкусная? А мясо..?