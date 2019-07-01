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Швеция присоединилась к «антироссийской коалиции» в ПАСЕ

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  • 1.07.2019, 20:34
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Ранее демарш объявили семь стран-участниц Совета Европы.

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению семи стран в совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ. Об этом заявив глава украинской делегацией в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев, передает "Новое время".

"К финальному заявлению, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.


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