Время отдохнуть: как за три дня перезагрузить организм 1.07.2019, 20:38

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Мирослава Ульянина, диетолог

Восстановить силы помогут растительная диета и физические упражнения.

Как очистить организм после затяжных выходных, джаз-фестивалей и всех тех праздников, во время которых было мало ЗОЖ?

1. Вместо всех напитков — на три дня простая вода. Вычеркиваете алкоголь, черный чай и кофе. Понимаю, трудно, но вы же хотите refresh. Это поможет восстановить минерально-солевой баланс. К воде добавляете:

— лимон и мяту;

— грейпфрут (супер детокс напиток 300 мл грейпфрутового фреша + 100 мл теплой воды);

— утром — огуречный и/или сельдерейный фреш.

2. Чистим печень. Она активно работала, когда вы пили алкоголь, ели жареное и копченое, а теперь время ей отдохнуть. Можно пропить курсом:

— экстракт артишока в капсулах (содержит витамин C, витамины группы B, каротин, инулин, минеральные соли, обладает антитоксическим свойствами, восстанавливает функции печени);

— препараты из расторопши или обычный шрот расторопши из аптеки — его утром заливать водой и выпивать;

— добавить тыквенное масло в рацион: к салату — всем, утром натощак — тем, у кого нет противопоказаний.

3. Увеличить количество витамина С — это антиоксидант, который защищает от свободных радикалов и токсинов. Сейчас нет смысла пить в капсулах, лучше съешьте ягоды: красную смородину, крыжовник, смородину, чернику.

4. Легкий растительный рацион на три дня. Однозначно исключить мясо и молочные продукты, можно обойтись и без зерновых.

5. Первый прием пищи — зеленый смузи. Он пополнит запас витаминов, восстановит и нормализует работу организма.

Рецепт 1: 150 г петрушки, стебель сельдерея, ½ лимона с цедрой, 200 г ягод (смородина, крыжовник, смородина, черника), 200 мл воды, 1 ч. л. меда, 2 см корня имбиря.

Рецепт 2: 1 стебель сельдерея, 1 огурец, 1 зеленое яблоко, 1 груша, шпинат, вода, спирулина.

Рецепт 3: полстакана воды и столько же яблочного фреша, 2 листа капусты, ½ лимона, 2 см корня имбиря, щепотка кайенского перца, 1 ч. л. меда.

6. Обязательные физические нагрузки. После них можно на пару минут в баню. Это выведет лишнюю жидкость и токсины из организма, укрепит сосуды и улучшит кровообращение.

Мирослава Ульянина, диетолог, «Фейсбук»