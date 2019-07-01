закрыть
1 июля 2019, понедельник, 22:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Время отдохнуть: как за три дня перезагрузить организм

  • 1.07.2019, 20:38
  • 1,756

Мирослава Ульянина, диетолог

Восстановить силы помогут растительная диета и физические упражнения.

Как очистить организм после затяжных выходных, джаз-фестивалей и всех тех праздников, во время которых было мало ЗОЖ?

1. Вместо всех напитков — на три дня простая вода. Вычеркиваете алкоголь, черный чай и кофе. Понимаю, трудно, но вы же хотите refresh. Это поможет восстановить минерально-солевой баланс. К воде добавляете:

— лимон и мяту;

— грейпфрут (супер детокс напиток 300 мл грейпфрутового фреша + 100 мл теплой воды);

— утром — огуречный и/или сельдерейный фреш.

2. Чистим печень. Она активно работала, когда вы пили алкоголь, ели жареное и копченое, а теперь время ей отдохнуть. Можно пропить курсом:

— экстракт артишока в капсулах (содержит витамин C, витамины группы B, каротин, инулин, минеральные соли, обладает антитоксическим свойствами, восстанавливает функции печени);

— препараты из расторопши или обычный шрот расторопши из аптеки — его утром заливать водой и выпивать;

— добавить тыквенное масло в рацион: к салату — всем, утром натощак — тем, у кого нет противопоказаний.

3. Увеличить количество витамина С — это антиоксидант, который защищает от свободных радикалов и токсинов. Сейчас нет смысла пить в капсулах, лучше съешьте ягоды: красную смородину, крыжовник, смородину, чернику.

4. Легкий растительный рацион на три дня. Однозначно исключить мясо и молочные продукты, можно обойтись и без зерновых.

5. Первый прием пищи — зеленый смузи. Он пополнит запас витаминов, восстановит и нормализует работу организма.

Рецепт 1: 150 г петрушки, стебель сельдерея, ½ лимона с цедрой, 200 г ягод (смородина, крыжовник, смородина, черника), 200 мл воды, 1 ч. л. меда, 2 см корня имбиря.

Рецепт 2: 1 стебель сельдерея, 1 огурец, 1 зеленое яблоко, 1 груша, шпинат, вода, спирулина.

Рецепт 3: полстакана воды и столько же яблочного фреша, 2 листа капусты, ½ лимона, 2 см корня имбиря, щепотка кайенского перца, 1 ч. л. меда.

6. Обязательные физические нагрузки. После них можно на пару минут в баню. Это выведет лишнюю жидкость и токсины из организма, укрепит сосуды и улучшит кровообращение.

Мирослава Ульянина, диетолог, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич