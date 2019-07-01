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Гулять, так гулять

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  • Виктор Горбачев
  • 1.07.2019, 20:50
  • 4,035

Всего лишь месяц минул, как укладывали новый асфальт.

Что не сделаешь ради себя любимого? Ради семьи. Гулять - так гулять. Отгремели европейские игры. Хотя? На них не было ни одного европейского президента. И как тогда поворачивается язык называть их европейскими?

Ну ладно, о другом. После игр - парады. Танки гремят, самолеты летят. Ах, и салюты. Что не сделаешь ради себя любимого. Ах, и семьи. За ними последуют славянские базары. За базарами - дожинки. Гуляет страна и веселится. Ну, что не сделаешь ради себя любимого. Ах, и семьи. Веселится и ликует весь народ.

И да, про танки на фоторграфии. Всего лишь месяц минул, как укладывали новый асфальт. И вот, они его пометели. Искромсали. Ну, что не сделаешь ради!? Себя и семьи. Хлеба и зрелищ. И все это с дозвола народного. Не, ну а че? Терпим и верим. Надеемся и ждем. Последний кусок без хлеба будем доедать, но! Но, что не сделаешь, ради его и его семьи.

А наши? А что наши?

По полю, ой, по асфальту танки грохотали. Ну, не беда. Страна богатая. Новый закатаем. А как же? А что же? Чего не сделаешь ради?

А вообще-то, стыдобище и позорище. Пир во время чумы. И слезы людские стоят на пороге нашего дома. Просто мы еще не осознали всей той трагедии, которая стучится в двери. К каждому и громко. Не выборочно, а к каждому.

Виктор Горбачев,«Фейсбук»


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