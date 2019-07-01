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CNN: Приезжайте в Грузию назло Путину

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  • 1.07.2019, 20:56
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Приезжайте бросить вызов Кремлю и его коварному запрету на перелеты.

Дорогие путешественники, ценители вина и любители пляжного отдыха! Дорогие эпикурейцы, романтики и историки… Дорогие все, кто жаждет приключений или хочет позлить президента России Владимира Путина. Вы нужны Грузии. Если вы когда-либо рассматривали возможность поездки в эту маленькую страну на берегу Черного моря, ютящуюся между Россией и Турцией, сейчас для этого самое время. А тем из вас, кому уже довелось там побывать, пора вернуться туда снова, пишет журналист Уилл Кэткарт для CNN, (перевод - inosmi.ru).

После протестов в Тбилиси на прошлой неделе против визита российского политика — но НЕ против российского народа, и я буду подчеркивать это снова и снова — Путин запретил (начиная с 8 июля) российским авиакомпаниям полеты в Грузию. Попутно председатель российской государственной Думы намекнул на отмену виз, а российское надзорное ведомство в сфере потребления упомянуло о возможности ограничения импорта грузинского вина, основного продукта грузинского экспорта в Россию.

В ответ на эти протесты в Тбилиси Путин пытается наказать, подчинить и обанкротить грузинский народ. За что? За то, что этот народ говорит правду властям, за использование своего права на свободу собраний и на требование отставки спикера своего парламента, который после этого ушел в отставку. Разногласия возникли после того, как российский депутат выступил с речью, обращенной к грузинским парламентариям на русском языке, как сообщает «Би-Би-Си» (BBC). Если Путин настоит на своем, грузинская экономика потеряет до 300 миллионов долларов, согласно оценкам российского государственного информационного агентства ТАСС.

Почему Путин это делает? По двум причинам: во-первых, его до ужаса пугает, что российский народ увидит протесты в Грузии и сделает то же самое. Во-вторых, Путин хочет исказить звучавшую в эти дни риторику, чтобы российский народ считал, что протесты в эти выходные были русофобской демонстрацией (прокремлевские СМИ, по данным грузинского сайта civil.ge, изображали протесты как источник угрозы для российско-грузинских отношений).

Конечно, эти протесты на самом деле никак не угрожали российско-грузинским отношениям. Однако из-за действий Путина (и действовавшей ранее советской стратегии по разделению и завоеванию региона) 20% страны оккупировано российскими силами. Правда сложна, но ее все-таки понять.

Грузины хотят вернуть свою страну. Они хотят делиться ею с ее гостями, потому что гордятся своей землей.

История оккупации Грузии болезненна, неоднозначна, а иногда и немножко горька (автор, очевидно, имеет в виду гражданские войны в Грузии, почему-то потрясавшие страну не до, а после развала ненавистного автору Советского Союза, а также нападения режимов Гамсахурдия, Шеварднадзе и Саакашвили на Южную Осетию и Абхазию — прим. ред.). Однако о ней грузинский народ до сих пор ведет открытые дискуссии благодаря появившейся у него свободе слова. Эта свобода пугает Путина больше любой армии.

У грузинского народа имеются серьезные основания для ссоры с Кремлем. Если исходить из действий Кремля, начиная с кибератак 2007 года на Эстонию (в связи с демонтажем в Таллине памятника советскому солдату, освободившему эстонскую столицу от нацистов — прим. ред.), — а именно они положили начало кремлевскому вмешательству повсюду, которое до сих пор набирает обороты, потому что Запад оставил тогда действия Путина без последствий — российско-грузинские отношения вряд ли в скором времени изменятся.

Однако испортившиеся отношения Грузии с Кремлем не распространяются на российский народ. Русским туристам здесь так же рады, как и всегда. А российским солдатам в танках — нет.

Грузины, возможно, считают себя европейцами, но в Грузии восхищаются российской культурой. Здесь восхищаются русским языком, литературой, фильмами, балетом. В действительности у грузинского и русского народов гораздо больше общего сейчас, чем раньше: обе страны — и Россия, и Грузия — оккупированы сейчас Владимиром Путиным и его коррумпированными пособниками.

Именно сейчас наступило время помочь этой хрупкой евразийской демократии. Западные посольства в Тбилиси, в том числе представительство Соединенных Штатов, только это и делают, отчаянно призывая в социальных сетях: посетите Грузию, бросьте вызов путинскому запрету.

Если в инициативе примет участие достаточное количество туристов, план Путина ударит по нему же рикошетом так же, как во время эмбарго 2006 года (тогда санкции РФ были приняты в ответ на заключение в Тбилиси в тюрьму российских граждан — прим. ред.).

Для тех несчастных людей, которые живут в Грузии в зловещей тени самой большой страны в мире, эта кампания по приглашению туристов на замену русским является захватывающим проявлением солидарности.

Бедная Грузия вовсю поддерживает Евросоюз и стремится в него (и это в то время, как некоторые члены этой организации делают пока неудачные попытки проститься с этим самым Евросоюзом навсегда). Поддержка НАТО со стороны грузин — тоже на рекордном уровне. И в этот критический момент обе эти организации замедлили процесс принятия Грузии и оказания ей помощи — да еще и в условиях давления со стороны России. Несмотря на повторяемые каждый год банальные обещания от ЕС и НАТО, очевидно, что ни Евросоюз, ни Североатлантический блок не придут на помощь Грузии. Однако это могут сделать граждане стран, входящих в их состав. Все, что нужно сделать, — это приехать в Грузию. Страна опирается на туризм, и эта древняя гавань Шелкового пути гордится своим гостеприимством.

На протяжении тысяч лет на Грузию совершали набеги все мыслимые империи. Однако она выжила. И благодаря этому грузинская культура сформировала особое гостеприимство — такое, какое можно назвать вооруженным. Грузины способны искусно отделять человека от его властей, чтобы уверить его в своих добрых чувствах к нему лично, в то же время не любя, даже нненавидя его правительство. А это основа выживания при оккупации. Американцам в нынешнюю пору, когда при Трампе враждебность пронизала нашу жизнь, неплохо было бы обратить внимание эту формулу «вооруженного гостеприимства»: народ люблю, а правительство — нет.

Будь то Москва, Милуоки или Могадишо, неважно, откуда вы. Сейчас ВЫ нужны Грузии. Приезжайте бросить вызов Путину и его коварному запрету на перелеты. Насладитесь древним вином и новаторской кухней. Познакомьтесь с этой прекрасной страной от потрясающих гор Кавказа до оживленного берега Черного моря.

Вы поможете расцвести маленькой демократии, вы окажете сопротивление геополитическому агрессору и прекрасно проведете время. И, как и 3,7 миллионов грузин, я буду рад показать вам страну.


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