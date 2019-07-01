В колхозе в Светлогорском районе умерли 1200 коров 15 1.07.2019, 21:07

4,356

Это более 20% от всего поголовья хозяйства.

В СУП «Золак-Агро» Светлогорского района сотрудники КГК по Гомельской области по отчетным данным недосчитали свыше 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота, сообщил журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов во время рабочей поездки в Светлогорский район, передает корреспондент БелТА.

При этом общее поголовье КРС хозяйства составляет 5,5 тыс. По предварительным данным, сумма ущерба — Br400 тыс.

Проводится проверка. Устанавливаются виновные. В КГК не исключают, что эта сумма может возрасти. Причины падежа устанавливаются.