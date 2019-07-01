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Историк: Люблинская уния остановила московское нашествие

  • 1.07.2019, 21:47

Cоюз «Орла» и «Погони» руководствовался лозунгом «Равный с равным, свободный со свободным».

Польский профессор Анджей Гиль из Люблинского католического университета напоминает, что подписание Люблинской унии остановило «московское нашествие», благодаря чему и Великое княжество Литовское, и границы Королевства Польского были защищены на протяжении 200 лет, сообщает «Польское радио».

«Россия могла появится у наших границ на два столетия раньше. Это уже тогда была очень мощная сила», - сказал Анджей Гиль.

По словам историка, польско-литовский союз руководствовался лозунгом «Равный с равным, свободный со свободным», несмотря на то, что «это были две разных государства, две разные страны».


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