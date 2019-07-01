В Италии женщину, застрявшую в лифте, спасло вино 1.07.2019, 21:53

Напиток помог ей справиться с обезвоживанием.

Как сообщает газета Corriere del Veneto, в Италии женщина, которая провела в застрявшем лифте двадцать семь часов, смогла выжить с помощью ящика вина. По данным издания, напиток помог ей справиться с обезвоживанием.

Итальянка спускалась в подвал с ящиком вина, когда лифт остановился и она оказалась запертой внутри кабины. Она пыталась звать на помощь и самостоятельно выбраться наружу, но ей не удалось это сделать.

Спустя несколько часов она разбила горлышки бутылок вина, чтобы утолить жажду. Обнаружить женщину удалось только спустя более чем сутки, когда ее дочь поняла, что она долго не отвечала на телефонные звонки.

Девушка приехала в дом, где узнала, что ее мать все это время провела в закрытом пространстве. В результате она вызвала департамент гражданской защиты, который помог в операции по спасению из лифта.